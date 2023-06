(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis est repartie à la hausse en juin, nettement plus qu’attendu, après être tombée le mois précédent à son plus bas niveau depuis novembre, les conditions actuelles paraissant meilleures qu’auparavant, selon l’indice publié mardi par le Conference Board.

Agence France-Presse

L’indice général est monté à 109,7 points, celui du mois de mai étant révisé en légère hausse à 102,5 contre 102,3 points initialement.

Il s’agit du niveau le plus élevé atteint par l’indice depuis janvier 2022, soit avant le début de la guerre en Ukraine.

Et la hausse est plus importante qu’attendue, le marché ayant plutôt anticipé un indice à 103,8 points, selon le consensus publié par Briefing.com.

« La confiance est plus forte parmi les consommateurs de moins de 35 ans ainsi que ceux gagnant plus de 35 000 dollars par an. Néanmoins, le niveau des anticipations signale que les consommateurs s’attendent toujours à une récession dans six mois à un an », a commenté la chef économiste du Conférence Board, Dana Peterson, citée dans le communiqué.

Dans le détail, l’indice mesurant la perception des anticipations reste en effet faible, à 79,3 points, soit bien en dessous de la barre des 80 points, synonyme de récession attendue et qui n’a pas été dépassé depuis février 2022.

Il s’agit cependant là encore d’une hausse sensible, comparé au 71,5 points du mois de mai.

Celui mesurant les conditions actuelles a également fortement progressé, passant à 155,3 points en juin, contre 148,9 points le mois précédent.

« Le ressenti des ménages reste malgré tout bien en dessous des niveaux observés avant la pandémie, s’assombrissant sous l’effet des taux d’intérêt plus élevés et d’une inflation qui reste importante. Mais l’amélioration graduelle est un signe positif pour les foyers et leurs dépenses, » a estimé dans une note la chef économiste de HFE, Rubeela Farooqi.

La perception des consommateurs sur l’emploi s’est d’ailleurs également améliorée, après plusieurs mois de détérioration, davantage d’entre eux estimant qu’il y a « beaucoup d’emplois » alors que ceux qui estiment qu’il est « difficile d’en trouver » sont en baisse.

De même, ils sont plus nombreux à s’attendre à une baisse de l’inflation – dont les anticipations tombent à leur niveau le plus faible depuis décembre 2020 –, et à une amélioration de leur situation financière dans les six prochains mois.

L’indice CPI de l’inflation a fortement ralenti au mois de mai aux États-Unis, à 4 % sur un an soit son plus bas niveau depuis mars 2021.

L’indice PCE, qui est celui pris en compte par la Réserve fédérale (Fed) pour sa politique de taux d’intérêt, doit être publié vendredi.