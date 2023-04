« Le marché du travail reste solide et assez tendu, et l’inflation est bien supérieure à l’objectif, de sorte que la politique monétaire doit être encore resserrée », a déclaré Christopher Waller, l’un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine.

(San Antonio) Un responsable de la banque centrale américaine (Fed) s’est montré vendredi favorable à une ou des hausses supplémentaires des taux directeurs, estimant que l’inflation restant bien trop forte, « la politique monétaire doit être encore resserrée ».

Agence France-Presse

Il juge par ailleurs que « la politique monétaire devra rester restrictive pendant une période de temps substantielle et plus longtemps que les marchés ne l’anticipent », c’est-à-dire que les taux pourraient rester élevés plus longtemps que prévu.

« Mais il reste encore plus de deux semaines avant la prochaine réunion du FOMC (comité directeur de la Fed, NDLR), et je suis prêt à ajuster ma position en fonction de ce que nous apprendrons sur l’économie, y compris sur les conditions de prêts », a-t-il ajouté.

La crise du secteur bancaire pourrait en effet avoir conduit à un accès plus difficile au crédit pour les ménages et les entreprises, ce qui les conduirait à repousser certaines dépenses et aurait ainsi le même effet qu’un relèvement par la Fed de son principal taux directeur.

« On ne sait pas dans quelle mesure les tensions dans le système bancaire pèseront sur l’activité économique. Si les banques estiment qu’elles doivent ajuster leurs modèles commerciaux ou sont incertaines quant à la stabilité de leur base de dépôts ou à la dynamique de l’économie, elles peuvent durcir les conditions de crédit et réduire les prêts », a remarqué Christopher Waller.

« Il est important de noter qu’il y avait des signes de resserrement des conditions de crédit cette année avant que les problèmes n’apparaissent dans le système bancaire », a-t-il cependant relevé.

Christopher Waller a par ailleurs précisé que l’antenne régionale de la Fed d’Atlanta anticipait une croissance du PIB de 2,2 % au premier trimestre, plus forte qu’initialement prévu.

Cela « signifierait que, jusqu’à présent, le resserrement de la politique monétaire et des conditions de crédit ne fait pas grand-chose pour restreindre la demande globale », a-t-il souligné.

L’inflation aux États-Unis a ralenti à 5 % sur un an en mars, au plus bas depuis presque deux ans, selon l’indice CPI publié mercredi.