(Ottawa) Les exportations de marchandises du Canada ont reculé de 2,4 % en février dernier, à 65 milliards, pendant que les importations canadiennes déclinaient de 1,3 %, faisant en sorte que l’excédent commercial de marchandises du Canada avec le monde s’est réduit, passant de 1,2 milliard en janvier à 422 millions en février, selon ce que rapporte Statistique Canada, mercredi.

La Presse Canadienne

En février, les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont diminué de 5,4 % alors que celles de véhicules automobiles et de leurs pièces ont reculé de 4,4 %, surtout à cause de la baisse de 7,3 % des exportations d’automobiles et de camions légers.

Quant aux importations totales du Canada, qui avaient augmenté de 3,6 % en janvier, elles se sont établies à 64,6 milliards en février. La baisse des importations de février s’explique notamment par le recul de 8,7 % dans la catégorie des machines, du matériel et des pièces industriels.

Les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont diminué de 7,2 % en février, alors que les importations en provenance de ces pays ont augmenté de 1,3 %. Le déficit commercial de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est donc élargi, passant de 7,4 milliards en janvier à 8,9 milliards en février.

Au cours de la même période, les exportations canadiennes vers les États-Unis ont diminué de 0,9 % en février, alors que les importations ont fléchi de 2,8 %. Par conséquent, le surplus commercial du Canada avec les États-Unis a augmenté de 8,6 milliards en janvier à 9,3 milliards en février.

L’excédent commercial du Canada avec les États-Unis a ainsi progressé pour un troisième mois consécutif.