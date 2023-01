L’ancienne sous-gouverneure de la Banque du Canada et chercheuse principale au Griswold Center for Economic Policy Studies de l’Université Princeton, Carolyn A. Wilkins, lors d’un point de presse.

(Hamilton) Les avertissements se multiplient et pointent tous dans la même direction : le gouvernement Trudeau devra tempérer ses ardeurs en matière de dépenses s’il ne veut pas alimenter les pressions inflationnistes et forcer la Banque du Canada à resserrer d’un autre cran sa politique monétaire.

Pis encore, les projections financières contenues dans l’énoncé économique de la ministre des Finances Chrystia Freeland, en novembre, s’avèrent déjà trop optimistes. Les risques que font peser une récession et des taux d’intérêt élevés pendant une longue période sur la marge de manœuvre financière du gouvernement fédéral ont été sous-estimés.

Après le Conseil canadien des affaires, qui a publié une analyse des risques qui planent sur l’économie, lundi, trois experts ont souligné la nécessité de faire preuve de prudence en 2023 en raison des fortes turbulences qui se profilent à l’horizon.

Ces trois experts – Carolyn Wilkins, ancienne première sous-gouverneur de la Banque du Canada et chercheuse principale au Griswold Center for Economic Policy Studies à l’Université Princeton, Kevin Milligan, professeur d’économie à l’Université de la Colombie-Britannique, et Ani Arora, statisticien en chef chez Statistiques Canada – ont fait le point sur l’état de l’économie canadienne devant les ministres du gouvernement Trudeau, réunis à Hamilton pour une retraite du cabinet pendant trois jours.

Le gouvernement Trudeau fait l’objet de vives pressions de la part des provinces pour qu’il augmente considérablement les transferts aux provinces en santé à la hauteur de 28 milliards de dollars par année. Il fait aussi l’objet de pressions de la part du NPD, avec qui il a conclu une entente assurant la survie politique des libéraux à la Chambre des communes jusqu’en juin 2025. Le NPD réclame notamment de nouveaux investissements pour créer un programme national d’assurance-médicament.

« Nous pouvons nous attendre à ce que l’économie ralentisse considérablement. Nous pouvons nous attendre à ce que le taux de chômage augmente tant ici, au Canada, que dans d’autres juridictions comme les États-Unis, l’Europe et le Royaume-Uni », a soutenu Mme Wilkins en point de presse après la rencontre avec le premier ministre et les ministres.

Mme Wilkins a souligné que les effets de la hausse fulgurante des taux d’intérêt décrétée par la Banque du Canada en 2022 afin de juguler l’inflation commencent à peine à se faire sentir. Elle a précisé que si d’autres hausses sont nécessaires, les Canadiens pourraient être durement affectés en raison de l’endettement important de la population canadienne.

Pour sa part, Kevin Milligan a convenu qu’il y a des « risques sérieux ». Les taux d’intérêt, l’inflation et le ralentissement prévu de l’économie auront un impact important sur les revenus du gouvernement fédéral, a-t-il indiqué. La ministre des Finances Chrystia Freeland est en train de préparer son prochain budget, qui devrait être déposé au printemps.

Dans son rapport conjoint publié lundi, le Conseil canadien des affaires et de la firme Bennett Jones ont affirmé que les prévisions budgétaires présentées dans le dernier budget fédéral et l’énoncé économique de l’automne étaient trop optimistes.

Le rapport, rédigé par l’ancien gouverneur de la Banque du Canada David Dodge et l’ancien conseiller libéral en politique financière Robert Asselin, concluait que les prévisions du gouvernement étaient basées sur un ensemble « plausible, mais optimiste » d’hypothèses économiques et de taux d’intérêt, qui ont toutefois peu de chances de se réaliser.

Les auteurs préviennent qu’il y a une « forte probabilité d’une récession plus grave » cette année et que les promesses libérales dans tous les secteurs coûteront beaucoup plus cher que prévu – que ce soit le financement des soins de santé, la défense nationale, les améliorations des infrastructures ou la lutte contre le changement climatique.

