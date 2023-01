États-Unis

Les grandes banques américaines se préparent au ralentissement de l’économie

(New York) Les grandes banques américaines, aidées par la hausse des taux d’intérêt et des consommateurs résilients, ont dégagé des résultats solides fin 2022, mais anticipent une dégradation de l’économie et ont mis plus d’argent de côté pour faire face aux éventuels impayés.