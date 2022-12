La Banque du Canada est la banque du gouvernement fédéral et c’est elle qui accorde et qui gère ses emprunts.

Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Question de la semaine : « J’aimerais savoir comment fonctionne la dette du Canada. Lorsque le gouvernement fédéral produit un budget déficitaire, la Banque du Canada lui prête l’argent manquant. Mais d’où provient cet argent ? » – Jacques Robinson

Les gouvernements se financent à même les taxes et les impôts, des revenus qui ne suffisent généralement pas à payer leurs dépenses en totalité. Ils doivent donc emprunter de l’argent pour financer ces déficits entre les revenus et les dépenses.

La Banque du Canada est la banque du gouvernement fédéral et c’est elle qui accorde et qui gère ses emprunts, explique l’économiste Jean-Michel Cousineau, professeur à l’Université de Montréal.

Les emprunts du gouvernement prennent la forme de bons de trésor, qui sont des titres à court terme, et d’obligations, qui sont des titres à plus long terme. Ces titres de dette sont émis par la Banque du Canada et vendus sur les marchés financiers. Quand la Banque du Canada achète elle-même des titres du gouvernement fédéral, elle paie en créant de la monnaie.

« Ces titres d’emprunt du gouvernement sont émis dans un marché ouvert, et tout le monde peut en acheter, les Canadiens comme les non-Canadiens », précise Benoit Durocher, économiste chez Desjardins.

La Banque du Canada en achète aussi et peut même en acheter beaucoup si nécessaire, comme ç’a été le cas pendant la pandémie pour permettre au gouvernement d’aider les particuliers et les entreprises à faire face à la crise.

Au cours de l’année financière 2020-2021, la dette du gouvernement fédéral a augmenté considérablement. Les investisseurs canadiens, dont la Banque du Canada, détenaient 76 % de la dette et les investisseurs étrangers, 24 %.

Les titres de dette du gouvernement fédéral génèrent des intérêts pour ceux qui en achètent, y compris pour la Banque du Canada.

Les dettes du gouvernement fédéral doivent être remboursées, sous peine de créer une inflation impossible à maîtriser. Le gouvernement rembourse ses emprunts avec les revenus qu’il tire des taxes et des impôts.

La mission de la Banque du Canada est de veiller à ce que l’inflation soit maîtrisée, soit dans une fourchette comprise entre 1 % et 3 %. Elle exerce en principe un contrôle sur les dépenses du gouvernement qui ne peut pas emprunter sans limites.

Cet équilibre entre les intérêts du gouvernement et la mission de la banque centrale fonctionne relativement bien dans la plupart des pays membres de l’OCDE, précise Jean-Michel Cousineau.

C’est le gouvernement fédéral qui nomme le gouverneur de la Banque du Canada, mais la banque centrale est complètement indépendante dans son fonctionnement, précise Benoit Durocher.