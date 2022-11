La presque totalité des entreprises du secteur, 98 %, affirme avoir des postes vacants à pourvoir, selon un sondage des Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) effectué auprès de 300 de ses membres. En moyenne, les répondants avaient 42 postes vacants au sein de leurs entreprises.

(Montréal) L’économie du Québec laisserait environ 7 milliards sur la table en raison de la rareté de main-d’œuvre qui ralentit l’activité du secteur manufacturier, selon les estimations d’une association qui représente le secteur.

La presque totalité des entreprises du secteur, 98 %, affirme avoir des postes vacants à pourvoir, selon un sondage des Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) effectué auprès de 300 de ses membres. En moyenne, les répondants avaient 42 postes vacants au sein de leurs entreprises.

« Au cours de la dernière année, ce sont 7 milliards que les manufacturiers québécois ont laissé sur la table, faute d’avoir les travailleurs nécessaires, souligne la présidente-directrice générale du MEQ, Véronique Proulx, lors d’une conférence de presse mercredi. On n’arrive pas à trouver les bras et les compétences, les cerveaux dont on a besoin, pour faire fonctionner nos usines. »

Embaucher dans le secteur manufacturier revient à tenter de « pêcher dans un lac vide », selon Mme Proulx. Cette absence de travailleur fait perdre d’importantes occasions d’affaires aux entreprises manufacturières, prévient-elle.

Elle souligne que 75 % des manufacturiers ont refusé des contrats, réduit le nombre de soumissions ou accumulé des retards en raison de la pénurie. La moitié (50 %) ont retardé ou annulé certains investissements.

Il y avait 32 000 postes vacants dans le secteur manufacturier québécois en 2022 au deuxième trimestre, selon les données de Statistique Canada. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 30 700 postes vacants du premier trimestre, soit trois mois plus tôt.