(Ottawa) Les ventes des fabricants canadiens sont restées inchangées à 70,4 milliards en septembre, a indiqué mardi Statistique Canada.

Des gains dans les ventes de biens durables, incluant les produits aérospatiaux et leurs pièces, les métaux de première transformation et les machines, ont été contrebalancés par une baisse des ventes de biens non durables, incluant les produits du pétrole et du charbon et les aliments.

Les ventes du secteur des produits aérospatiaux et de leurs pièces ont gagné 11,1 % à 1,7 milliard, ce qui a aidé l’ensemble des ventes de biens durables à progresser de 1,0 % à 34,1 milliards, a précisé l’agence fédérale.

Les ventes des métaux de première transformation ont aussi augmenté de 2,9 % à 5,6 milliards en septembre, pendant que celles des machines ont progressé de 3,6 % à 4,3 milliards.

Entre-temps, les ventes de biens non durables ont diminué de 0,9 % à 36,3 milliards en septembre, alors que celles de produits du pétrole et du charbon ont diminué de 2,4 % à 9,5 milliards et celles de la fabrication d’aliments, de 1,8 % à 11,9 milliards.

Exprimées en dollars constants, les ventes des fabricants ont reculé de 0,2 % en septembre, a indiqué Statistique Canada.

« Les volumes de ventes des fabricants ont diminué en septembre et, avec l’affaiblissement des perspectives des entreprises qui se poursuit et les niveaux de stocks qui semblent inhabituellement élevés, il est probable qu’ils reculent encore davantage », a estimé l’économiste Stephen Brown, de Capital Economics.

« Nous nous attendons à ce qu’une plus faible production des fabricants contribue à une récession modérée dans la première moitié de 2023. »

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que les ventes des grossistes avaient avancé de 0,1 % à 81,8 milliards, soutenues par la croissance des ventes dans cinq des sept sous-secteurs étudiés par l’agence.

Les ventes en gros d’articles personnels et ménagers ont progressé de 4,3 % à 11,2 milliards, enregistrant ainsi leur plus forte croissance depuis juin 2020, simulées par les ventes des grossistes-marchands de produits pharmaceutiques, qui ont gagné 5,7 % à 6,2 milliards.

En outre, les ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont augmenté de 1,9 % à 14,9 milliards, principalement grâce à la hausse de 2,3 % des ventes dans l’industrie des produits alimentaires, qui ont totalisé 13,3 milliards.

Les ventes du sous-secteur des produits divers ont enregistré une baisse de 5,8 % à 12,3 milliards en septembre, leur plus importante depuis celle d’avril 2020.

Dans l’ensemble, les ventes des grossistes ont retraité de 0,2 % en dollars constants en septembre.