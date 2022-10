(Ottawa) La ministre des Finances Chrystia Freeland se porte à la défense de l’indépendance de la Banque du Canada, qui fait l’objet de critiques de la part du Parti conservateur et maintenant du NPD.

Joël-Denis Bellavance La Presse

À la veille d’une autre hausse importante attendue du taux directeur de la Banque du Canada, Mme Freeland a soutenu que l’indépendance de cette institution est essentielle dans une démocratie comme le Canada.

« C’est très important d’être conscient de la réalité économique mondiale aujourd’hui. Nous sommes aujourd’hui dans une période compliquée et assez difficile. Et pour moi, un des éléments les plus importants pour le Canada, c’est la stabilité institutionnelle, y compris l’indépendance du Banque du Canada », a déclaré la ministre avant une réunion du cabinet.

La ministre a dit comprendre « très bien » les difficultés que vivent les Canadiens et les familles en raison de la hausse du coût de la vie. « Et je comprends aussi que les taux d’intérêt sont difficiles », a-t-elle dit.

Mais elle a ajouté que le gouvernement agit en accordant une aide ciblée aux familles les plus vulnérables et en suivant une politique fiscale prudente pour ne pas alimenter l’inflation et nuire aux efforts de la Banque du Canada visant à la maîtriser.

Mercredi, la Banque du Canada doit annoncer une autre hausse importante des taux d’intérêt. La majorité des observateurs s’attendent à une autre augmentation de 75 points de pourcentage.

Depuis mars dernier, la Banque du Canada a majoré son taux d’intérêt directeur de 0,25 à 3,25 % – la hausse la plus forte des pays du G7. Cette hausse a évidemment fait bondir des coûts d’emprunt pour les familles et les entreprises.

Même si l’inflation a quelque peu ralenti au cours des mois, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a clairement fait savoir qu’il est trop tôt pour faire une pause.

La Banque du Canada a fait l’objet de vives critiques de la part du chef du Parti conservateur Pierre Poilievre, en particulier durant la course au leadership. M. Poilievre accuse la Banque du Canada d’avoir contribué à la montée inflationniste « en imprimant de l’argent » durant la pandémie. Il a aussi promis de congédier le gouverneur Tiff Macklem s’il prend le pouvoir aux prochaines élections.

De son côté, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a critiqué le travail de la Banque du Canada dans une lettre qu’il a envoyée au premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière.

Dans cette lettre, M. Singh a soutenu que la Banque du Canada ferait plus de mal que de bien en haussant ainsi les taux d’intérêt pour s’attaquer à l’inflation.

« Cette solution unique à l’inflation jette déjà̀ les bases d’une récession et rend la vie difficile à la plupart des gens, en particulier aux familles de travailleuses et travailleurs et aux personnes à revenu fixe, comme les ainés et les personnes en situation de handicap », a-t-il soutenu dans sa missive.

« Le plus troublant, ce sont les récents commentaires de Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, qui a conseillé́ aux entreprises de ne pas intégrer des salaires plus élevés dans les contrats conclus avec leurs employés, malgré́ le fait que les salaires sont loin de suivre l’inflation. Cela dépasse clairement les compétences de la Banque du Canada. Les travailleuses et travailleurs canadiens perdent du terrain chaque mois, car l’inflation réduit effectivement leurs chèques de paie », a-t-il aussi écrit.

M. Singh a conclu sa lettre en demandant au premier ministre d’adopter une série de mesures dans la mise à jour économique et financière que doit présenter la ministre Freeland au début novembre afin d’aider les Canadiens à survivre durant cette tempête économique.