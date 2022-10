Alors que le plus haut dirigeant de la Chine, Xi Jinping, s’apprête à étendre son règne, il écarte ses rivaux qui étaient perçus comme favorables aux affaires. Il a fait l’éloge du marxisme plutôt que des marchés. Il a fait passer la sécurité avant l’économie.

Keith Bradsher et Alexandra Stevenson The New York Times

À présent, alors que son emprise sur la Chine n’a jamais été aussi forte, M. Xi entame cette semaine un troisième mandat révolutionnaire, qui devrait permettre d’étendre l’influence du Parti communiste sur l’économie.

La croyance de Xi en la primauté du parti pourrait ramener la deuxième économie du monde vers un modèle davantage dirigé par l’État. La consolidation du pouvoir de Xi laisse présager une nouvelle ère en Chine, dans laquelle la sécurité nationale et l’idéologie seraient plus prioritaires que le maintien d’une croissance robuste. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour une économie qui a déjà été tirée vers le bas par des politiques officielles telles que la stratégie stricte du « zéro COVID », qui prévoit des fermetures et des tests de masse.

Les marchés financiers signalent déjà leur malaise quant à ce que la prolongation du mandat de Xi – et son programme – laissent présager pour la Chine.

À Hong Kong, les cours des actions ont chuté de plus de 6 % lundi, atteignant leur plus bas niveau depuis 13 ans, les opérateurs de marché se débarrassant d’un grand nombre d’actions pour limiter leur exposition à ce que Xi pourrait faire ensuite.

En Chine continentale, les marchés boursiers ont chuté de près de 3 %, bien que le gouvernement chinois exerce une forte pression sur les investisseurs institutionnels pour qu’ils ne vendent pas pendant les moments politiquement sensibles. La devise chinoise, le renminbi, est tombée à son plus bas niveau depuis 14 ans par rapport au dollar, les entreprises et les familles aisées continuant à envoyer des fonds hors du pays à la recherche de sécurité et de taux d’intérêt plus élevés.

PHOTO GILLES SABRIE, NEW YORK TIMES Centre commercial de Pékin, le 24 septembre dernier

La vente massive en Chine a été particulièrement frappante étant donné que le gouvernement chinois a annoncé lundi des données plus fortes que prévu. Ces données montrent que l’économie du pays a progressé de 3,9 % au cours des trois mois qui se sont terminés en septembre par rapport à la même période de l’année précédente.

Xi a mis l’accent sur la politique et la sécurité, même au prix d’un ralentissement de la croissance économique et de l’emploi. Dans un discours prononcé à l’ouverture du congrès du parti le 16 octobre, Xi a mentionné la sécurité six fois plus souvent que l’économie. La semaine dernière, alors que le congrès était en cours, le gouvernement a retardé de manière inattendue la publication normalement habituelle des données économiques trimestrielles, sans explication.

Puis, au cours du week-end, dans le cadre d’un remaniement de la direction qui a lieu deux fois par décennie, Xi a fait entrer nombre de ses fidèles dans les rangs supérieurs du parti. Il a écarté des responsables de longue date de la politique économique, comme le premier ministre Li Keqiang, dont la thèse de doctorat a été récompensée par la plus haute distinction chinoise en économie en 1994, et Wang Yang, architecte du boom économique du marché libre dans le sud-est de la Chine.

La nouvelle administration ne semble pas particulièrement favorable aux entreprises – tout indique que la loyauté envers le parti l’emporte sur tout le reste. Richard Harris, directeur général de Port Shelter Investment Management, une société d’investissement de Hong Kong

Sous le règne de Xi, les régulateurs ont pris des mesures sévères à l’encontre du secteur technologique, ce qui a contribué à de nombreux licenciements parmi les jeunes employés. Des dizaines de promoteurs immobiliers privés du pays ont fait défaut sur leurs dettes après que Pékin a découragé la spéculation immobilière. Les magnats ont fui le pays. Les fermetures dans les villes et les régions du pays pour arrêter les épidémies de COVID-19 ont fait payer un lourd tribut à la croissance économique.

Certains observateurs et investisseurs avaient espéré que Pékin profiterait du congrès du parti pour rassurer les entreprises privées et les entrepreneurs en leur faisant comprendre qu’ils étaient toujours les bienvenus. Au lieu de cela, la rhétorique dominante qui s’est dégagée du conclave s’est orientée vers une réglementation accrue de l’État.

PHOTO QILAI SHEN, NEW YORK TIMES Quartier des affaires de Shanghai fermé à la circulation, en mars dernier

La chute des marchés financiers s’est concentrée en particulier sur les actions des sociétés Internet chinoises, qui ont été la cible principale de la campagne expansive de Xi pour renforcer le contrôle du parti sur l’économie.

« Il est clair qu’avant le congrès du parti, une grande partie de la communauté financière avait espéré qu’il y aurait une sorte de signal clair d’engagement envers la réforme économique libérale traditionnelle, et cela s’est révélé une illusion », a déclaré Arthur Kroeber, partenaire fondateur et directeur de recherche chez Gavekal, une société de recherche axée sur la Chine.

Il a ajouté que peu de gens s’attendaient à ce que Xi fasse entrer autant de ses fidèles au Politburo, et en particulier au Comité permanent du Politburo, le sommet du pouvoir en Chine.

« Je pense que l’on a misé beaucoup d’argent sur l’idée que le Politburo et le Comité permanent seraient plus équilibrés et composés de personnes qui ne seraient pas uniquement des acolytes directs de Xi », a déclaré M. Kroeber.

La politique « zéro COVID », signature de Xi, est particulièrement préoccupante. Elle a permis d’éradiquer de nombreuses épidémies, mais a entraîné des perturbations majeures dans la vie quotidienne et le fonctionnement de l’économie.

Même si le chiffre principal de la croissance économique publié lundi montre que la Chine est sur la voie de la reprise, il reste en deçà de l’objectif de 5,5 % fixé par Pékin pour cette année. Les détails ont également illustré l’impact persistant des blocages.

Les dépenses de consommation, qui se sont redressées au cours de l’été après le blocage de Shanghai au printemps dernier, ont fortement ralenti en septembre, alors qu’une augmentation des cas de COVID-19 a incité les autorités à confiner les gens chez eux.

La décision de la Chine de publier lundi d’importantes données économiques a été aussi surprenante que son report la semaine dernière. Sans explication, le Bureau national des statistiques a publié les chiffres sans tenir sa conférence de presse trimestrielle habituelle pour discuter des performances économiques du pays.

Les données meilleures que prévu ont suggéré que la raison pour laquelle le gouvernement a retardé la publication était d’éviter d’avoir des nouvelles la semaine dernière qui pourraient distraire le congrès du parti, plutôt que de craindre que les données soient mauvaises. Néanmoins, les économistes ont déclaré que cette décision avait compromis la confiance internationale dans la fiabilité des données économiques de la Chine.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.