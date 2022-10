Contexte économique mondial

Chrystia Freeland prône l'échange entre pays aux valeurs communes

(Washington) La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a exhorté mardi les démocraties du monde à affronter le dur contexte économique du nouvel ordre mondial et à favoriser les valeurs partagées de prospérité, de sécurité énergétique, de protection de la planète et de commerce libre et équitable.