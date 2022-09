Bien que l’activité touristique ait repris depuis plus d’un an et que les dépenses touristiques s’accélèrent depuis cinq trimestres consécutifs, elle est encore inférieure de plus de 21 % aux niveaux prépandémiques.

Isabelle Dubé La Presse

Avec ses toutes dernières données, Statistique Canada nous donne une idée de l’état de l’industrie touristique canadienne, qui a beaucoup souffert au plus fort de la pandémie.

Selon les chiffres compilés par l’agence, les touristes ont dépensé 19,8 % de plus au printemps dernier qu’à l’hiver 2022, pour un montant total de 18,7 milliards de dollars. Mais ce n’est pas à cause de la grisaille de la saison froide, car ce premier trimestre de l’année avait généré des dépenses touristiques plus élevées que les trimestres de 2021. À noter que les statistiques de l’été ne sont pas encore disponibles.

Les restrictions de voyage qui ont eu une incidence sur les activités touristiques au premier trimestre de 2022 ont été assouplies à compter du 28 février, ce qui a permis au secteur du tourisme de poursuivre sa reprise au deuxième trimestre. Extrait du rapport de Statistique Canada

L’activité touristique au Canada continue donc sa belle remontée en étant inférieure de 21,7 % aux belles années de l’industrie, soit le quatrième trimestre de 2019.

Ralenties par la pandémie pendant de nombreux mois, les dépenses dans le transport aérien de passagers ont pris leur envol avec une augmentation de 65,8 %. C’est d’ailleurs ce secteur qui a contribué le plus à la croissance de l’industrie.

Les services d’hébergement et de restauration ont enregistré des hausses moins marquées de 16,4 % et 13,9 %.

Le retour des touristes étrangers

Les dépenses des touristes internationaux ont bondi de 71,3 % grâce à leurs séjours dans les différents hébergements du pays et à leurs achats de billets d’avion de compagnies aériennes canadiennes. En tout, ils ont dépensé 3,8 milliards de dollars. Ces dépenses représentaient le cinquième de l’ensemble des dépenses touristiques du Canada, mais ont contribué davantage à la croissance globale que les touristes canadiens au deuxième trimestre, souligne le rapport.

Du côté des touristes canadiens, les dépenses ont grimpé de 11,1 %, pour atteindre 14,9 milliards de dollars. Statistique Canada observe une croissance des dépenses du transport aérien de passagers (+ 60,5 %), qui comprend les voyages aériens internationaux effectués par les Canadiens par l’entremise de transporteurs canadiens.

Le PIB pour l’ensemble de l’économie a augmenté de 0,8 % au cours du deuxième trimestre et la part du tourisme dans le PIB s’est accrue de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 1,5 %, explique Statistique Canada. Dans l’ensemble, le PIB du tourisme s’élevait à 77,6 % du niveau observé avant la pandémie.