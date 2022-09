PHOTO ISSEI KATO, AGENCE FRANCE-PRESSE

« La croissance mondiale ralentit fortement et va encore ralentir à mesure que plus de pays entreront en récession. Mon inquiétude est de voir cette tendance persister avec des conséquences de long terme dévastatrices pour les pays émergents et en développement », a déclaré le président de la Banque Mondiale, David Malpass, cité dans un communiqué.