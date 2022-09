Plafonnement des prix sur le pétrole russe

« Une idée inefficace »

Les pays du G7 souhaitent rapidement mettre en application un plafonnement du prix du pétrole russe. Et ils veulent rallier le plus de pays pour ainsi affaiblir les revenus de la Russie, en guerre depuis plus de six mois contre l’Ukraine. Une idée inefficace, selon un expert.