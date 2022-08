Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Hélène Baril La Presse

Chaque jour, on nous parle du prix du pétrole et on emploie les termes “Brent” et “WTI”. Pour compliquer les choses, on annonce des prix différents au baril pour chaque catégorie. Pourriez-vous nous donner des explications sur la nature de chacun de ces termes ? Pierre Lemire

Les deux prix du pétrole suivis quotidiennement par les médias correspondent à des types différents de brut qui ont été longtemps les plus consommés dans le monde et qui servent de référence pour tous les autres types de pétrole brut produits dans le monde.

« Les indices Brent et WTI sont deux étalons parmi une trentaine d’autres que nous suivons un peu moins dans les médias », explique Carol Montreuil, de l’Association canadienne des carburants.

Le pétrole Brent est un brut léger produit originellement dans la région de la mer du Nord qui porte ce nom. Il sert de référence à d’autres types de pétrole produits au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs en Europe qui, comme le Brent original, peuvent se transporter facilement d’un marché à un autre par bateaux.

Le WTI, ou West Texas Intermediate, est le pétrole produit aux États-Unis, un brut léger comme le Brent, mais qui n’a pas la même capacité d’accès à autant de marchés que le Brent.

Le WTI se vend moins cher pour plusieurs raisons. La première étant que les États-Unis consomment presque tout leur pétrole et limitent volontairement son exportation vers d’autres marchés. Ensuite, le pétrole américain, produit surtout au cœur du territoire américain, doit être transporté par pipelines sur de grandes distances pour se rendre jusqu’aux raffineries situées à proximité des grandes concentrations de consommateurs. Comme son accès au marché mondial est limité par rapport au Brent, le WTI se vend moins cher.

Le pétrole canadien a également son prix, le Western Canada Select, qui est encore moins élevé que celui du WTI et du Brent, parce qu’il est de moins bonne qualité et que les raffineries ne sont pas toutes capables de le traiter. De plus, le pétrole canadien n’a pas accès aux marchés internationaux. Toute la production canadienne, à l’exception de celle de Terre-Neuve-et-Labrador, reste sur le marché canadien et américain. Ça pourrait changer si l’oléoduc TransMountain est prolongé jusqu’en Colombie-Britannique, d’où le pétrole canadien serait exporté vers les marchés asiatiques.

Le marché prime

Le prix du pétrole dépend donc non seulement de son lieu de production, mais également du marché auquel il est destiné. C’est la raison pour laquelle il y a une multitude de prix pour un produit semblable partout dans le monde. Par exemple, le pétrole mexicain, connu sous le nom de Maya, se vend à des prix différents selon le marché auquel il est destiné.

Le site spécialisé Oilprice.com suit 150 indices de prix différents pour le pétrole brut. Les raffineries s’approvisionnent en pétrole selon le prix et la disponibilité du produit. « À tout moment, une raffinerie peut utiliser plusieurs types de brut », rappelle Carol Montreuil.

Une raffinerie peut donc utiliser un mélange de bruts et son coût de production reflétera cette diète, poursuit-il.

Au Québec, les raffineries ont longtemps consommé du brut dont le prix était aligné sur le Brent et l’Arab Light, ses deux principales sources d’approvisionnement. Depuis 2019, le pétrole consommé au Québec vient en totalité de l’Amérique du Nord, selon L’état de l’énergie au Québec, la bible des statistiques publiée par la Chaire en énergie de HEC Montréal. Les chiffres les plus récents indiquent que 53 % des approvisionnements en pétrole du Québec provenaient de l’Ouest canadien et 47 %, des États-Unis.

Même produit, prix différents Brent : 100,74 $ US WTI : 92,92 $ US Western Canada Select : 78,42 $ US Source : Oilprice.com, prix du 26 août 2022