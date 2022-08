(Ottawa) Les ventes des grossistes canadiens ont augmenté de 0,1 % pour atteindre 80,7 milliards en juin, stimulées par les sous-secteurs de l’automobile et des pièces notamment, annonce lundi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Le secteur des biens divers a augmenté pour la quatrième fois en cinq mois, avec un gain de 3,5 %, stimulé par un gain de 15,5 % dans l’industrie des fournitures agricoles, précise l’agence fédérale.

Selon Statistique Canada, la croissance reflète la demande en engrais canadiens en raison du conflit en cours en Ukraine.

Les ventes de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles ont augmenté de 3,1 % en raison de la hausse des ventes dans cette industrie, qui ont gagné 5,3 %.

Parallèlement, le sous-secteur des articles personnels et ménagers a baissé de 3,5 %, le textile, les vêtements et les chaussures ayant reculé de 12,0 %, les produits pharmaceutiques et les fournitures de pharmacie de 2,5 % et les biens personnels de 6,1 %.

Les ventes en dollars constants ont chuté de 0,1 % en juin, indique Statistique Canada.