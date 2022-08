(Québec) Les citoyens souffrent peut-être de l’inflation, mais pour le gouvernement du Québec, c’est l’abondance : le déficit de 6,45 milliards prévu dans le budget Girard de mars dernier a pratiquement disparu grâce à une hausse marquée des revenus de taxes et d’impôt, révèle le rapport préélectoral du ministère des Finances.

Charles Lecavalier La Presse

Selon ce rapport, audité par la vérificatrice générale du Québec Guylaine Leclerc et présenté lundi, le déficit prévu en 2022-2023 après un versement de 3,4 milliards au Fonds des générations n’est plus que de 700 millions. Et dans les faits, la province retrouvera le chemin de l’équilibre budgétaire avec un surplus de 1,7 milliard avant ce versement, note Mme Leclerc. Ceci s’explique par une hausse importante des revenus autonomes de l’état.

En un mot, c’est l’abondance. Les citoyens québécois vont payer 2,3 milliards de plus en impôt que ce qu’avait prédit le ministre Girard en mars dernier. Les entreprises : 1 milliard. Et du côté des taxes, l’État engrangera 639 millions de plus qu’escompté. Au total, les revenus autonomes du Québec seront plus élevés de 4,7 milliards. Et les sociétés d’État devraient rapporter au trésor public 579 millions en plus.

La vérificatrice générale est claire : cette embellie ne s’explique pas par une productivité plus importante des entreprises québécoises. Le PIB réel est plus faible que ce qu’anticipait le ministère des Finances en 2020. La forte augmentation des revenus consolidés du gouvernement « provient essentiellement des effets de la hausse de l’inflation et de la reprise de l’activité économique », dit-elle.

Prévisions plausibles

Depuis 2015, le ministre des Finances a la responsabilité de préparer et de publier un rapport sur l’état des finances publiques du Québec avant chacune des élections générales. Ce rapport préélectoral doit contenir une mise à jour des prévisions économiques et financières du Québec publiées dans le plus récent budget du gouvernement. Ce rapport est ensuite certifié par la vérificatrice générale du Québec.

Dans ce cas-ci, l’équipe de la VG, qui a les documents en main depuis le début du mois de juin, estime que le document tient la route et que les prévisions sont généralement « plausibles ».

C’est ce document qui servira de socle aux cadres financiers des partis politiques qui seront en campagne dans près de deux semaines, et qui tenteront de trouver le moyen de financer leurs promesses électorales.

Risque de récession

Mais même si le gouvernement du Québec engrange beaucoup plus de revenus que prévu, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nuages noirs. Compte tenu du « niveau d’incertitude très élevé quant à la situation économique », la VG juge « pertinente » l’inclusion dans le cadre financier de provisions pour risques économiques de 2 milliards en 2023-2024 et de 1,85 milliard en 2024-2025.

Le VG rappelle que la Banque du Canada a suggéré le 13 juillet « de hausser de 100 points de base son taux directeur, que l’inflation pourrait persister plus longtemps que prévu et quel le resserrement de la politique monétaire se poursuivra tant qu’elle ne reviendra pas à sa cible », note-t-elle.

Mais si « les risques économiques ne se concrétisent pas », il « existe une possibilité que le surplus aux fins des états financiers consolidés du gouvernement soit plus élevé que prévu et que le déficit du solde budgétaire s’améliore d’autant ». Sans récession, le solde budgétaire du Québec pourrait être positif dès 2023-2024. L’expression « déficit structurel » ne se retrouve d’ailleurs pas dans le rapport préélectoral, note l’équipe de la VG.

Et le ministre des Finances Eric Girard lui, est optimiste. « Nous ne prévoyons pas de récession », a-t-il lancé en conférence de presse. Le ministre confirme d’ailleurs que la CAQ promettra une « baisse d’impôt sur le revenu des particuliers » de façon « ordonnée et responsable » puisque les « Québécois sont les citoyens les plus taxés en Amérique du Nord », a-t-il ajouté.