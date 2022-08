Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Delphine Belzile La Presse

Pourquoi le dollar américain est-il la monnaie de réserve ? Quels avantages cela procure-t-il aux États-Unis ? Michel Jacques

D’abord, une monnaie de réserve est une « monnaie désirée dans les transactions internationales. Les pays vont vouloir l’acquérir et la détenir en cas d’instabilité dans le système monétaire », explique David Dupuis, professeur d’économie à l’Université de Sherbrooke et ancien économiste à la Banque du Canada.

À titre d’exemple, un pays dont la devise n’est plus reconnue sur le marché international pourrait être en mesure de rembourser ses dettes avec ses réserves de dollars américains. Autrement dit, la monnaie de réserve assure une stabilité financière, souligne David Dupuis.

En Argentine, la banque centrale a récemment évalué l’inflation à 90 %. Mardi, le New York Times affirmait que « le dollar américain est roi en Argentine en raison de l’effondrement du peso argentin, particulièrement au cours des derniers mois ». La population, qui n’a plus confiance en sa monnaie locale, garde en réserve des dollars américains pour s’assurer d’une stabilité financière, explique David Dupuis.

Malgré la lourde dette du gouvernement, les États-Unis détiennent l’économie la plus stable au monde. On veut donc détenir la dette de son gouvernement. David Dupuis, professeur d’économie à l’Université de Sherbrooke

On parle aussi du dollar américain comme monnaie de réserve étant donné que les pays étrangers l’utilisent comme actif dans leur bilan financier, précise le spécialiste. Comme il n’y a aucun gain financier à obtenir en conservant une devise, les pays ont tendance à la convertir en obligations du gouvernement américain pour bénéficier des taux d’intérêt.

La principale monnaie mondiale

Selon David Dupuis, le dollar américain est la principale monnaie mondiale pour deux raisons, l’une historique, l’autre économique.

Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a abandonné le système monétaire dominant, l’étalon-or, au profit d’un régime de devises. Le nouvel ordre monétaire assurait un taux de change fixe : le dollar américain se raccordait à l’or, et les devises étrangères au dollar américain, explique David Dupuis. Le billet vert est alors devenu une monnaie mondiale.

Sous le gouvernement Nixon, les Américains se sont dissociés de l’or, et les devises se sont mises à fluctuer. Toutefois, comme le pays possède le marché financier « le plus gros, le plus liquide et le plus profond à travers les pays », tout le monde veut détenir le dollar américain à ce jour, souligne David Dupuis.

Se garder de la devise américaine, c’est un gage de stabilité. David Dupuis, professeur d’économie à l’Université de Sherbrooke

Il y a des avantages à être l’émetteur d’une monnaie mondiale : la forte demande pour le dollar américain maintient la valeur de la devise élevée. Ainsi, pour les États-Unis, « tout coûte moins cher sur le marché », explique David Dupuis. Ça simplifie les transactions sur le marché international.

Outre le dollar américain, les banques centrales ont intérêt à conserver des yuans, des euros et des livres sterling comme monnaies de réserve pour favoriser les paiements internationaux.