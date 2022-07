« L’économie mondiale, encore sous le choc de la pandémie et de l’invasion russe de l’Ukraine, fait face à des perspectives de plus en plus sombres et incertaines », observe l’économiste en chef du Fonds monétaire international, Pierre-Olivier Gourinchas, dans une note de blogue.

(Washington) L’économie mondiale est prise dans une tempête de chocs et d’incertitudes, alors qu’elle tentait de se relever de la COVID-19, selon le FMI, qui a révisé mardi en baisse ses prévisions de croissance et alerte sur les nombreux risques en vue.

Julie CHABANAS Agence France-Presse

« De nombreux risques » évoqués par le FMI dans ses dernières prévisions, en avril, « ont commencé à se concrétiser », alerte-t-il, et « le monde pourrait bientôt se trouver au bord d’une récession mondiale, deux ans seulement après la dernière ».

Par conséquent, la croissance mondiale n’est désormais plus attendue qu’à 3,2 % en 2022, soit 0,4 point de moins que ce qui était anticipé en avril.

« Cela reflète le ralentissement de la croissance dans les trois plus grandes économies du monde – les États-Unis, la Chine et la zone euro – avec des conséquences importantes pour les perspectives mondiales », observe Pierre-Olivier Gourinchas.

La prévision de croissance des États-Unis pour cette année est abaissée de 1,4 point par rapport à avril, à 2,3 %, en raison d’« une croissance plus faible en début d’année », et des conséquences de la forte inflation.

La Chine a enregistré « un ralentissement pire que prévu », avec 3,3 % de croissance prévue (-1,1 point) à cause des fermetures liées à la COVID-19, et de « l’aggravation de la crise immobilière ».

La prévision de croissance pour la zone euro est abaissée de 0,2 point seulement, à 2,6 %, plombée par l’Allemagne, la France et l’Espagne, en conséquence, entre autres, de la guerre en Ukraine.

« Chocs »

La Russie en revanche, qui fait face à une vague de sanctions internationales en répercussions à cette attaque, devrait voir son économie plonger un peu moins qu’attendu en 2022, de 6 %, et non de 8,5 % comme anticipé il y a trois mois.

Guerre en Ukraine, inflation, fort ralentissement économique en Chine : « Plusieurs chocs ont frappé une économie mondiale déjà fragilisée par la pandémie », relève le FMI.

Les prix ne cessent de grimper, partout dans le monde. L’inflation devrait atteindre 8,3 % cette année à l’échelle mondiale (+0,9 point par rapport aux prévisions d’avril). La guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l’alimentation et de l’énergie, pesant particulièrement lourd sur les populations les plus pauvres.

Face à cela, les banques centrales, dont la Fed aux États-Unis et la BCE en Europe, ont commencé à refermer le robinet des liquidités pour restreindre la consommation et desserrer la pression sur les prix.

Mais cela ne se fera pas sans mal, avertit le FMI : « Une politique monétaire plus stricte aura inévitablement des coûts économiques, mais tout retard ne fera que les exacerber ».

Pour protéger les populations les plus vulnérables, « un soutien budgétaire ciblé (de la part des gouvernements) peut aider à amortir l’impact », sans toutefois alourdir les dettes publiques, car les taux d’intérêt ont augmenté, avertit encore l’institution de Bretton Woods.

Risques nombreux

Pour 2023, la prévision mondiale est encore plus dégradée, perdant 0,7 points, pour tomber à 2,9 %, à cause notamment des conséquences de la lutte contre l’inflation.

Et la réalité pourrait ainsi s’avérer encore pire, tant les risques pesant sur l’économie sont nombreux.

La guerre en Ukraine pourrait faire croître plus avant les prix de l’énergie, et « un arrêt complet des exportations de gaz russe vers les économies européennes en 2022 ferait largement augmenter l’inflation dans le monde à cause de prix de l’énergie plus élevés ».

La lutte contre l’inflation pourrait elle, se révéler « plus coûteuse qu’attendu », souligne encore le FMI, relevant que « le risque de récession est particulièrement important en 2023 ».

Et le resserrement des conditions financières, en faisant grimper les taux d’intérêt, pourrait provoquer des situations de surendettement dans les pays émergents et en développement.

La croissance mondiale, qui avait reculé de 3,1 % en 2020 sous l’effet de la COVID-19, a rebondi de 6,1 % en 2021.

Les sept risques pour l’économie mondiale

Le Fonds monétaire international a identifié dans ses prévisions publiées mardi sept facteurs de risques « particulièrement préoccupants », dont la concrétisation pourrait aboutir au « scénario du pire » : l’une des crises économiques les plus graves depuis cinq décennies.

Guerre en Ukraine et prix de l’énergie

Selon le FMI, il existe « beaucoup d’incertitude » autour des niveaux de livraison de gaz russe à l’Europe pour 2022 et 2023. Une baisse de 40 % par rapport à l’an dernier a déjà été observée depuis avril.

Le rapport envisage aussi une cessation complète des exportations de gaz russe, ce qui forcerait les pays européens à mettre en place un rationnement de l’énergie, touchant les secteurs industriels majeurs.

Un tel scénario réduirait « nettement » la croissance dans la zone euro en 2022 et 2023, avec un écho « transfrontalier ».

Persistance de l’inflation

S’il est « globalement attendu » que l’inflation retourne aux niveaux prépandémiques d’ici fin-2024, des perturbations supplémentaires sur l’offre pourraient entraîner un enracinement de l’inflation, avance le FMI.

Des chocs suffisamment importants risqueraient de faire émerger une situation de « stagflation », où la récession serait accompagnée d’une forte inflation.

Politiques de désinflation

Le FMI s’inquiète que les banques centrales, dans leurs tentatives de contrer l’inflation, aient la main trop lourde.

En ne choisissant pas la bonne jauge pour les taux directeurs, les banques centrales exposeraient leurs économies à une baisse trop forte de la demande.

« Le risque de récession est particulièrement important en 2023 », analyse le rapport.

Dette des économies émergentes

Avec la hausse des taux d’intérêt dans les économies avancées, les coûts d’emprunt seront plus élevés à travers le monde, et le risque existe de voir les devises nationales largement dépréciées face au dollar.

Un tel risque interviendrait en outre au moment où la position financière de nombreux États est déjà « tendue », selon le FMI.

L’institution estime à 60 % le nombre de pays parmi ceux à bas revenus qui risquent de se trouver, ou sont déjà, en difficulté pour leur dette. Il y a 10 ans, le chiffre avoisinait les 20 %.

Enlisement en Chine

Le premier semestre 2022 a été marqué par de nombreuses mesures de restrictions anti-COVID-19 en Chine qui ont fortement perturbé l’activité notamment manufacturière du pays, et par ricochet, l’activité mondiale.

Une nouvelle flambée épidémique, accompagnée de la politique zéro-COVID-19 du gouvernement chinois, pourrait provoquer un enlisement du ralentissement économique en Chine, entraînant « d’importantes répercussions à l’échelle mondiale », selon le FMI qui évoque aussi un risque lié à la crise du secteur immobilier chinois.

Troubles civils et famine

Puisque les dépenses d’alimentation et d’énergie représentent pour les ménages des dépenses essentielles et sans possibilité de substitution, la situation d’inflation actuelle « représente une menace non seulement pour la stabilité économique, mais aussi pour la stabilité sociale », souligne le FMI.

« Le lien entre prix et stabilité sociale signifie que des obstacles supplémentaires au commerce, ou une faible récolte en raison des chaleurs extrêmes et des pénuries de fertilisant, risquent de provoquer davantage de souffrances, de famines, ou de troubles civils », détaille le document.

Fragmentation de l’économie mondiale

Avec la guerre en Ukraine, le FMI avertit d’un « risque grave pour les perspectives de moyen-terme » : une fragmentation de l’économie mondiale en blocs géopolitiques aux différences flagrantes de standards technologiques, de systèmes de paiement internationaux, et de réserves de devises.

« La fragmentation pourrait également diminuer l’efficacité de la coopération multilatérale pour répondre au changement climatique, avec un risque supplémentaire que la crise alimentaire actuelle puisse devenir la norme », conclut le FMI.