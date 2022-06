Mesures pour soutenir les Canadiens

Le Canada saura affronter la tempête inflationniste, affirme Freeland

(Ottawa) Le Canada saura affronter la nouvelle tempête qui secoue l’économie mondiale et qui est alimentée par l’inflation en misant sur l’immigration, la construction de nouveaux logements, un taux de chômage historiquement bas, une plus grande discipline budgétaire et une aide financière aux moins nantis, soutient la ministre des Finances, Chrystia Freeland.