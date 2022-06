(Québec) Le gouvernement du Québec harmonisera son régime fiscal à plusieurs modifications fiscales annoncées par le gouvernement fédéral, notamment la création du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP).

Charles Lecavalier La Presse

Parmi les autres mesures visées par l’annonce, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels et la déduction pour les petites entreprises.

Au sujet du CELIAPP, un nouveau programme dévoilé par le gouvernement fédéral dans son budget d’avril dernier qui permet aux premiers acheteurs d’économiser une mise de fonds, Québec annonce une modification législative et règlementaire pour s’arrimer à Ottawa.

« Les cotisations au CELIAPP seront déductibles et les revenus gagnés dans ce compte ne seront pas assujettis à l’impôt. De plus, les retraits effectués d’un CELIAPP pour acheter une première habitation seront non imposables. Cette mesure entrera en vigueur au cours de l’année 2023 », précise le ministre des Finances dans un communiqué de presse.

Québec annonce également « également la bonification du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, qui passera de 750 $ à un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 $ ». « Cette mesure bénéficiera aux Québécois qui souhaitent acheter une première maison, soit environ 70 000 personnes par année », précise le document.

Serrer la vis aux « flips » immobiliers

Québec va également suivre l’exemple d’Ottawa et serrer la vis aux amateurs de « flips » immobiliers en adoptant une règle pour « imposer les revenus découlant des reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels ». « Les profits provenant de la revente de tels biens dans les 12 mois suivant leur acquisition seront dorénavant imposables, sauf dans certains cas précis », précise le communiqué.

Ensuite, l’admissibilité à la déduction pour les petites entreprises est élargie : le plafond passe de 15 millions à 50 millions. La mesure touchera 1 100 compagnies.

Québec fait également sauter le plafond de 5000 heures travaillées pour le crédit d’impôt remboursable favorisant le maintien en emploi des travailleurs d’expérience, le crédit d’impôt remboursable le maintien en emploi des travailleurs d’expérience et le crédit d’impôt remboursable à l’égard des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi, une solution, selon le ministère des Finances, pour résorber la pénurie de main-d’œuvre. « Ce geste favorisera l’intégration ou le maintien en emploi de 28 000 travailleurs et bénéficiera à plus de 13 000 entreprises », indique-t-on.