La baisse de la confiance des consommateurs survient alors que l’inflation a atteint un sommet en trois décennies au Canada et que la Banque du Canada signale qu’elle va hausser davantage son taux d’intérêt directeur.

(Ottawa) Les Canadiens sont de plus en plus pessimistes à l’égard de l’économie alors que l’inflation fait grimper le coût de presque tout et que les taux d’intérêt augmentent.

La Presse Canadienne

Une nouvelle enquête du Conference Board du Canada indique que la confiance des consommateurs a diminué de 11,7 points en mai, enregistrant ainsi sa plus forte baisse mensuelle depuis le début de la pandémie.

Le groupe de réflexion économique affirme que l’optimisme concernant les finances actuelles a également légèrement diminué, tandis que les inquiétudes au sujet des finances futures ont augmenté.

Le Conference Board a également indiqué que les Canadiens semblaient de plus en plus prudents quant aux dépenses, avec des attitudes généralement négatives à l’égard de l’achat d’articles coûteux.

L’enquête en ligne réalisée auprès de 3047 répondants âgés de 18 ans et plus a été menée entre le 6 et le 13 mai 2022. Les enquêtes en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d’erreur, car elles ne s’appuient pas sur des données tirées d’échantillons aléatoires.