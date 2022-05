Des experts affirment que la hausse des prix de l’essence aggrave le fardeau économique de l’inflation pour les Canadiens, car la hausse des prix du carburant a un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, faisant grimper les prix et nuisant à la confiance des consommateurs.

Les prix de l’essence au Canada continuent de battre des records, ouvrant la voie à des conséquences potentiellement durables sur tout, du coût des biens au comportement des consommateurs.

La Presse Canadienne

Le prix du litre d’essence a bondi lundi à 222,9 cents le litre à Vancouver, alors que les prix à la pompe à travers le pays ont augmenté au cours de la fin de semaine.

Opher Baron, professeur de gestion de l’Université de Toronto, affirme que la hausse des prix de l’essence fait grimper les frais d’expédition et les prix de biens comme l’épicerie et les vêtements.

Pourtant, dit-il, parce que le Canada est un pays tellement vaste et rural et que les transports en commun sont inadéquats dans certaines régions, de nombreuses personnes n’ont d’autre choix que de payer des prix plus élevés à la pompe.

Sohaib Shahid, directeur de l’innovation économique au Conference Board du Canada, affirme que la hausse des prix de l’essence a également un impact disproportionné sur les Canadiens à faible revenu, car ils ont tendance à consacrer une plus grande partie de leur revenu au transport, au logement, à la nourriture et aux vêtements.