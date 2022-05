PHOTO COLEY BROWN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Au cours des trois dernières décennies, les entreprises et les consommateurs ont bénéficié de connexions transfrontalières qui ont permis de maintenir un approvisionnement régulier en produits électroniques, vêtements, jouets et autres biens, si abondant qu’il a contribué à maintenir les prix bas.

Jeanna Smialek et Ana Swanson The New York Times

Mais alors que la pandémie et la guerre en Ukraine continuent de peser sur le commerce et les relations d’affaires, cette période d’abondance semble connaître un revirement partiel. Les entreprises repensent à l’origine de leurs produits et constituent des stocks, même si cela implique une efficacité moindre et des coûts plus élevés. S’il dure, ce revirement par rapport à une mondialisation bien réglée pourrait avoir des conséquences importantes sur l’inflation et l’économie mondiale.

Les économistes se demandent si les récentes perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les conflits géopolitiques entraîneront une inversion ou une reconfiguration de la production mondiale, dans laquelle les usines délocalisées retourneront aux États-Unis et dans d’autres pays présentant moins de risques politiques.

Si cela se produit, la baisse des prix de nombreux biens observée depuis des décennies pourrait prendre fin ou même commencer à s’inverser, ce qui pourrait stimuler l’inflation mondiale. Depuis 1995 environ, les biens durables tels que les voitures et les équipements ont freiné l’inflation, et les prix des biens non durables comme les vêtements et les jouets n’ont souvent augmenté que lentement.

Ces tendances ont commencé à changer à la fin de 2020, après le début de la pandémie, lorsque les coûts d’expédition ont grimpé en flèche et que les pénuries se sont heurtées à une forte demande pour faire grimper les prix des voitures, des meubles et des équipements. Si peu d’économistes s’attendent à ce que les hausses de prix vertigineuses de l’année dernière se poursuivent, la question est de savoir si la tendance à l’augmentation des prix des biens, au moins légèrement, va durer.

Renversement de la mondialisation ?

La réponse pourrait dépendre de l’évolution de la mondialisation.

« Ce serait certainement un monde différent – un monde où l’inflation serait peut-être plus élevée, où la productivité serait peut-être plus faible, mais où les chaînes d’approvisionnement seraient plus résistantes et plus robustes », a déclaré Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, lors d’un évènement le mois dernier, lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel abandon de la mondialisation.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Jerome Powell, président de la Réserve fédérale des États-Unis

Pourtant, selon M. Powell, il n’est pas évident de savoir dans quelle mesure les conditions vont changer radicalement. « Il n’est pas évident que nous assistions à un renversement de la mondialisation », a-t-il déclaré. « Il est clair qu’elle s’est ralentie. »

La période d’intégration mondiale qui a prévalu avant la pandémie a rendu bon nombre des choses que les Américains achètent moins chères. Les ordinateurs et d’autres technologies ont rendu les usines plus efficaces, et elles ont produit des baskets, des tables de cuisine et des appareils électroniques à un rythme sans précédent dans l’histoire. Les entreprises ont réduit leurs coûts de production en délocalisant leurs usines à l’étranger, où les salaires sont plus bas. L’adoption de conteneurs en acier et de cargos toujours plus grands a permis d’expédier des produits du Bangladesh et de la Chine à Seattle et à Tupelo, dans le Mississippi, et partout ailleurs, à des prix étonnamment bas.

Mais ces changements ont également eu des conséquences pour les ouvriers des usines américaines, qui ont vu de nombreux emplois disparaître. Le contrecoup politique de la mondialisation a contribué à porter l’ancien président Donald Trump au pouvoir, car il a promis de ramener les usines aux États-Unis. Ses guerres commerciales et la hausse des tarifs douaniers ont encouragé certaines entreprises à transférer leurs opérations hors de Chine, bien que généralement vers d’autres pays à faibles coûts comme le Viêtnam et le Mexique.

Chaînes d’approvisionnement

La pandémie a également mis en évidence l’effet boule de neige des chaînes d’approvisionnement hautement optimisées : les fermetures d’usines et les retards de transport ont rendu difficile l’obtention de certains biens et pièces, notamment les semi-conducteurs indispensables à l’électronique, aux appareils ménagers et aux voitures. Les coûts d’expédition ont été multipliés par dix en deux ans seulement, ce qui a effacé les économies réalisées en fabriquant certains produits à l’étranger.

À partir de la fin de 2020, les prix des machines à laver, des canapés et d’autres gros produits ont fait un bond en avant, les limites de production se heurtant à la forte demande.

L’inflation n’a fait que s’accélérer depuis. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a encore perturbé les chaînes d’approvisionnement, faisant augmenter les prix du gaz et d’autres produits de base au cours des derniers mois et contribuant à faire grimper l’indice d’inflation de la Fed, étroitement surveillé, de 6,6 % sur l’année jusqu’en mars.

Il s’agit du rythme d’inflation le plus rapide depuis 1982, et les hausses de prix atteignent le niveau le plus élevé depuis des décennies dans de nombreuses économies avancées, y compris la zone euro et la Grande-Bretagne.

De nombreux économistes s’attendent à ce que les hausses de prix des biens durables ralentissent sensiblement dans les mois à venir, ce qui devrait contribuer à calmer la hausse globale des prix. Les données de mars ont suggéré qu’elles commençaient à se modérer. La hausse des taux d’intérêt de la Fed pourrait contribuer à tempérer les achats, car il devient plus coûteux d’emprunter pour acheter des voitures, des machines ou des produits d’amélioration de l’habitat.

Mais on peut encore se demander si, à la lumière de ce que les entreprises et les pays ont appris, les principaux produits retrouveront les baisses de prix régulières qui étaient la norme avant le coronavirus.

On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure les usines se rapprochent de chez elles. Un « indice de délocalisation » publié par Kearney, un cabinet de conseil en gestion, était négatif en 2020 et 2021, indiquant que les États-Unis importaient davantage de produits manufacturés de pays à faible coût.

Mais davantage d’entreprises ont déclaré avoir déplacé leurs chaînes d’approvisionnement de la Chine vers d’autres pays, et les dirigeants américains étaient plus positifs quant à l’idée d’amener davantage de produits manufacturés aux États-Unis.

Bouleversement démographique

Les changements démographiques à long terme pourraient également aggraver les effets d’un ralentissement ou d’un recul de la mondialisation, en poussant les prix à la hausse en rendant la main-d’œuvre plus chère. D’ici 2050, une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans, selon les estimations des Nations unies, contre une sur onze en 2019.

Ce vieillissement signifie qu’après des décennies au cours desquelles un nouveau réservoir mondial de main-d’œuvre a rendu les employés bon marché et faciles à trouver, les récentes pénuries de main-d’œuvre à l’échelle mondiale pourraient durer. Cela pourrait entraîner une hausse des salaires, et les entreprises pourraient répercuter les coûts élevés de la main-d’œuvre sur leurs clients en augmentant leurs prix.

« La démographie et le renversement de la mondialisation signifient qu’une grande partie de cette situation est susceptible d’être permanente – mais pas toutes les parties », fait observer Charles Goodhart, professeur émérite à la London School of Economics, à propos des problèmes de prix et de main-d’œuvre de l’ère pandémique. M. Goodhart a coécrit un livre en 2020 dans lequel il affirme que le monde est à l’aube d’un renversement démographique.

Il y aura des forces structurelles qui augmenteront l’inflation pendant probablement les deux ou trois prochaines décennies. Charles Goodhart, professeur émérite à la London School of Economics

Certains ne sont pas d’accord. Adam Posen, président du Peterson Institute for International Economics, souligne que de nombreux travailleurs sont disponibles dans certaines régions d’Asie du Sud, d’Afrique et d’Amérique latine. Et l’inflation est faible au Japon depuis des décennies, malgré une population beaucoup plus âgée.

De plus, un déclin de la mondialisation n’aggraverait pas nécessairement l’inflation à long terme, ajoute-t-il. En ralentissant la croissance, il pourrait entraîner une baisse de la demande et une hausse des prix.

Mais les économistes suivront de près la trajectoire étroitement liée de la mondialisation, des prix des biens et de l’inflation dans son ensemble.

« Les gens avaient l’habitude de dire que c’était la question à 1 million de dollars, mais je suppose que de nos jours, c’est la question à 1 milliard ou à 1 billion de dollars », relève Carlos Viana de Carvalho, un ancien économiste de la Fed de New York qui est maintenant responsable de la recherche à la société brésilienne de gestion d’actifs Kapitalo Investimentos. Selon lui, il est possible, mais pas certain, que le monde entre dans une nouvelle ère économique marquée par une inflation plus élevée dans un contexte de changement de l’intégration mondiale et d’intensification des préoccupations climatiques.

« Ces choses sont très difficiles à déterminer en temps réel », conclut-il.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.