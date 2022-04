(Ottawa) La guerre en Ukraine a forcé le gouvernement à revoir ses priorités. Comme plusieurs de ses alliés, le Canada est contraint de bonifier le budget alloué à la défense, mais il n’atteint pas l’objectif de 2 % du PIB fixé par l’OTAN.

Mylène Crête La Presse

« C’est évident que le danger le plus grave aujourd’hui, c’est la menace de Poutine, a affirmé la ministre des Finances, Chrystia Freeland, en conférence de presse. À Boutcha, on a vu que c’est un régime qui est vraiment criminel. C’est un régime qui n’a aucune limite et c’est vraiment une menace pour toutes les démocraties du monde. »

Contrairement à l’Allemagne, le Canada n’atteint pas à l’objectif de 2 % du produit intérieur brut (PIB) fixé par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Cela aurait requis des sommes annuelles d’environ 15 milliards jusqu’en 2026-2027, selon le ministère des Finances.

« On dépense plus pour la défense que ce qui était planifié avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, s’est défendue Mme Freeland. La situation dans le monde a changé et c’est nécessaire de dépenser plus, mais c’est important de faire des dépenses de manière planifiée et de manière efficace. »

Le budget prévoit plutôt 8 milliards supplémentaires sur cinq ans, ce qui porte le total alloué à la Défense nationale à 41 milliards. Le Canada fera ainsi passer sa contribution de 1,36 % 1,5 % du PIB en 2026-2027. Il s’agit d’une bonification de moins de 2 milliards par année.

Une large portion de cette somme, soit 6,1 milliards servira à la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et à l’appui de l’OTAN. Les sommes précises n’ont pas encore été déterminées puisqu’elles doivent faire l’objet de négociations avec les alliés du Canada, mais le budget précise qu’une part de cet argent servira à acheter de nouveaux équipements pour les Forces armées canadiennes et à investir dans de la technologie dont elles ont besoin.

Le gouvernement entend mettre à jour sa politique de défense lancée en 2017 pour évaluer l’état des dépenses militaires, déterminer les besoins actuels du Canada. La ministre Freeland a indiqué que cette révision sera axée sur « l’efficacité des dépenses » militaires.

Nouveau soutien à l’Ukraine

Le gouvernement prévoit 500 millions cette année pour fournir une nouvelle aide militaire à l’Ukraine. Ce montant s’ajoute aux 90 millions déjà consentis en équipement militaire létal et non létal.

Ottawa accorde également un nouveau prêt qui pourrait s’élever jusqu’à 1 milliard pour que le gouvernement ukrainien puisse continuer de fonctionner durant la guerre. Ce prêt sera accordé par l’entremise d’un compte destiné à l’Ukraine au Fonds monétaire international. Le Canada qui pilote cette initiative espère convaincre d’autres pays d’offrir une contribution.

Le montant s’ajoute aux deux autres prêts de 120 millions et de 500 millions déjà offerts au gouvernement ukrainien avant l’invasion russe.

Une nouvelle somme de 111 millions sur cinq ans est également prévue pour les deux programmes d’immigration créés pour les réfugiés ukrainiens. La plus grande portion de cet argent sera dépensée au cours de deux prochaines années. Le gouvernement a créé Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine pour permettre aux réfugiés d’immigrer rapidement de façon temporaire. Il a aussi mis sur pied un volet de résidence permanente particulier pour les Ukrainiens qui ont déjà de la famille ici.