En deux ans, le nombre de postes vacants a augmenté de 80 % au Canada, les hausses provinciales les plus marquées ayant été enregistrées à l’Île-du-Prince-Édouard, de 87,1 %, au Québec, de 87,9 %, en Alberta, de 89 % et en Saskatchewan, de 90,1 %.

(Ottawa) Au quatrième trimestre de 2021, le nombre de postes vacants au Canada a atteint un sommet de 915 500, mais Statistique Canada a observé qu’il ne s’agissait que d’une légère augmentation par rapport au nombre de 912 600 établi au troisième trimestre.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale a aussi pris note que pendant la même période, le taux de postes vacants, qui mesure le nombre de postes vacants exprimé en proportion de la demande totale de main-d’œuvre, a légèrement reculé de 5,4 % à 5,3 %. Au quatrième trimestre de 2021, il a cependant bondi par rapport au taux de 3,5 % au quatrième trimestre de 2020.

Du troisième trimestre au quatrième trimestre de l’an dernier, le nombre de postes vacants a peu varié dans la plupart des provinces, sauf en Nouvelle-Écosse où il a avancé de 11,9 %.

En deux ans, le nombre de postes vacants a augmenté de 80 % au Canada, les hausses provinciales les plus marquées ayant été enregistrées à l’Île-du-Prince-Édouard, de 87,1 %, au Québec, de 87,9 %, en Alberta, de 89 % et en Saskatchewan, de 90,1 %.

Statistique Canada a constaté que le nombre de postes vacants a atteint un sommet historique dans huit secteurs au quatrième trimestre, notamment une hausse de 6 % dans les services d’enseignement, 6,6 % dans les soins de santé et l’assistance sociale, de 9,1 % dans le commerce de détail, de 14,3 % dans les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des déchets et les services d’assainissement et de 17,4 % dans les services publics.

Parallèlement, le nombre de postes vacants a diminué de 12,1 % dans le secteur des services d’hébergement et de restauration après avoir atteint un sommet au troisième trimestre. La majeure partie de cette baisse peut être attribuée aux effets saisonniers puisque le nombre de postes vacants dans ce secteur diminue habituellement du troisième trimestre au quatrième trimestre de l’année.

Par rapport à deux ans plus tôt, soit avant l’éclatement de la crise de la COVID-19, le nombre de postes vacants était au quatrième trimestre de l’an dernier en hausse dans les 20 secteurs au Canada, surtout ceux des services d’hébergement et de restauration, des soins de santé et de l’assistance sociale, du commerce de détail, de la fabrication et de la construction.