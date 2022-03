(Montréal) Les investissements étrangers à Montréal ont atteint un nouveau record de 3,8 milliards en 2021, rapporte Montréal International (MI), lundi. Il s’agit d’une augmentation de 69 % par rapport à l’an dernier.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Ces sommes représentent 100 projets et près de 11 550 emplois créés, estime l’organisme. « Ces résultats sont le fruit du travail d’une équipe de 85 professionnels qui attirent des investissements étrangers, des organisations internationales ou des talents internationaux », commente Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International, dans un communiqué.

Le secteur du logiciel et du jeu vidéo représentent 18 % et 17 %, respectivement, des investissements. La logistique du transport arrive au troisième rang, à 14 %, suivi des centres de données, de l’aérospatiale et de la finance, chacune à 8 %. Les sciences de la vie et des technologies, pour leur part, ont généré 6 % des investissements.

Montréal International affirme que ses démarches ont permis l’ajout de 1135 travailleurs internationaux au bassin de main-d’œuvre du Grand Montréal.

Le site talentmontréal.com, qui met en relation les employeurs locaux et le talent à l’étranger, a d’ailleurs enregistré l’inscription de 54 000 candidats internationaux en 2021, principalement en technologie de l’information.

Pour Montréal International, l’année 2021 a été marquée par l’attraction de deux organisations internationales dans la métropole : l’International Sustainability Standards Board (ISSB), qui doit établir les normes de divulgations financières environnementales pour l’ensemble des entreprises à l’échelle mondiale, et le Global Humanitarian Aviation Organisation (GHAO), qui vient bonifier la grappe d’organisations internationales en aviation civile.