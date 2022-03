(Washington) La confiance des consommateurs américains s’est encore dégradée en mars, désormais à son plus bas niveau depuis plus de 10 ans à cause de l’inflation qui ne faiblit pas et de la guerre en Ukraine qui assombrit encore les perspectives.

Agence France-Presse

L’indice mesurant la confiance est tombé à 59,7 points, contre 62,8 points en février, selon l’estimation préliminaire de l’enquête de l’Université du Michigan publiée vendredi.

Les analystes s’attendaient à une baisse moins forte et tablaient sur 62,5 points.

« La confiance des consommateurs a continué de reculer en raison de la baisse des revenus corrigés de l’inflation, récemment accélérée par la hausse des prix du carburant à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine », a commenté dans le communiqué Richard Curtin, l’économiste en charge de cette enquête très suivie des marchés.

Il s’agit du troisième mois de recul d’affilée.

Une proportion record de consommateurs s’attend à voir leurs finances personnelles se détériorer au cours de l’année à venir, et sont particulièrement pessimistes quant aux perspectives économiques, « à la seule exception du marché du travail », souligne-t-il.

Dans le détail, en effet, l’indice mesurant les perspectives chute de 8,4 % et tombe à 54,4 points, quand celui mesurant la situation actuelle recule de 0,6 %, à 67,8 points.

Richard Curtin souligne également le fait que la solidité du marché de l’emploi « se fait au prix d’une poussée de l’inflation encore plus élevée », en raison de « pressions accrues sur les salaires pour répondre à la croissance continue de la demande ».

Il compare la situation au « jeu des chaises musicales » et relève que « bien que tout le monde sache que le jeu se terminera, tout le monde veut toujours obtenir le revenu le plus élevé possible avant de sortir », ce qui incite les Américains à changer d’emploi plus fréquemment.

Par ailleurs, « la plus grande source d’incertitude est sans aucun doute l’inflation et l’impact potentiel de l’invasion russe de l’Ukraine. Dans l’enquête de mars, 24 % des répondants ont mentionné spontanément l’invasion de l’Ukraine en réponse à des questions sur les perspectives économiques », détaille l’économiste.

L’inflation a été en février à son plus haut niveau depuis 40 ans, les prix ayant flambé de 7,9 % par rapport à février 2021, selon l’indice CPI du département du Commerce publié jeudi.