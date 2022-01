Économie

Pénuries artificielles

Un mythe… sur fond de vérité

PS5 introuvables, ordinateurs et voitures qui se font attendre, stocks de sirop d’érable en baisse inquiétante… Chaque menace de pénurie ramène la grande question : se pourrait-il que certains fabricants provoquent volontairement une rareté de leurs produits ? Non, répondent sans hésiter quatre experts consultés par La Presse. Mais il existe bien d’autres méthodes pour manipuler le consommateur et changer les règles du libre marché… Explications.