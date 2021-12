(Ottawa) Le Canada met les États-Unis en garde : Ottawa s’apprête à publier au cours des prochains jours liste de produits américains qui pourraient faire l’objet de tarifs douaniers si l’enjeu du crédit d’impôt sur les véhicules verts assemblés aux États-Unis n’est pas résolu.

Mélanie Marquis La Presse

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et la ministre du Commerce international, Mary Ng, ont écrit vendredi à des législateurs de premier plan du Congrès américain pour les avertir que le Canada planche sur des mesures de rétorsion.

« Nous nous préparons à publier au cours des prochains jours une liste de produits américains qui pourraient faire l’objet de tarifs douaniers canadiens si cette question n’est pas résolue de manière satisfaisante. Les mesures de rétorsion que nous proposons s’étendront à d’autres secteurs que celui de l’automobile », ont-elles averti dans cette missive.

Les ministres y réitèrent que le généreux crédit d’impôt pouvant atteindre 12 500 $ que souhaite offrir le président des États-Unis, Joe Biden, à l’achat de véhicules zéro émission assemblés aux États-Unis entre en violation de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique. Cette disposition est contenue dans le projet de loi Build Back Better Act, qui a été récemment approuvé à la Chambre des représentants.

Cet enjeu étant « la priorité du Canada dans sa relation avec les États-Unis », le gouvernement canadien demande « instamment de faire en sorte que la Build Back Better Act ne soit pas discriminatoire à l’égard du Canada », ont plaidé les deux ministres, assurant néanmoins ne pas souhaiter s’« engager sur la voie de la confrontation » avec Washington.

Mais dans ce dossier comme dans celui de l’acier et l’aluminium, Ottawa « défendra ses intérêts nationaux », et « n’aura d’autre choix que de réagir avec force en engageant une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord et en appliquant des tarifs sur les exportations américaines d’une manière qui aura des répercussions sur les travailleurs américains du secteur de l’automobile et de plusieurs autres secteurs de l’économie américaine », tranchent Mmes Freeland et Ng.

Elles enchaînent avec une autre menace, notamment « suspendre les contingents tarifaires pour les produits laitiers fixés par l’Accord et reporter la mise en œuvre des modifications aux droits d’auteur prévues par l’Accord ».