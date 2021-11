Économie

Mini-budget du gouvernement Legault

350 millions pour de nouveaux projets d’investissements

Numérisation, automatisation et innovation ; le gouvernement Legault injecte 350 millions de plus dans sa mise à jour automnale afin de stimuler la « croissance et la productivité des entreprises », mais aussi afin de « combler l’écart du niveau de vie avec l’Ontario ».