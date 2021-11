(Washington) Routes, ponts, internet à haut débit, éducation, transition énergétique et protection du climat : les deux grands plans d’investissements de Joe Biden soumis vendredi à la Chambre des représentants promettent de transformer les États-Unis.

Agence France-Presse

Voici les principales mesures du plan sur les infrastructures, qui doit être définitivement adopté, et du plan « Build Back Better » (« Reconstruire en mieux »), qui doit encore être validé par le Sénat :

Infrastructures

Le plan de 1200 milliards de dollars prévoit la construction, la modernisation ou l’entretien de milliers de kilomètres de routes, des ponts, des barrages, des écluses sur les fleuves et les canaux, ainsi que la construction de pistes cyclables ou voies piétonnes et des investissements dans des projets aéroportuaires.

Le transport ferroviaire de voyageurs sera modernisé, avec la création de nouvelles liaisons entre villes, notamment en train à grande vitesse.

L’accès à l’internet à haut débit, très cher aux États-Unis, sera étendu dans les zones rurales et de nouvelles régulations pour faire baisser les prix ou aider les familles qui n’en ont pas les moyens sont prévues.

Des milliers de kilomètres de nouvelles lignes électriques seront aussi construits, avec une énergie produite à partir de sources renouvelables.

Des investissements sont aussi prévus dans la recherche sur les nouvelles technologies : capture du CO 2 , « hydrogène propre » et énergie nucléaire.

Un volet sur la dépollution des zones contenant des déchets toxiques, des terrains miniers abandonnés et des puits de gaz qui n’ont pas été bouchés, ainsi que le remplacement des conduites d’eau qui comportent du plomb est également à l’ordre du jour.

Le plan financera des mesures pour atténuer l’impact du changement climatique, en améliorant l’adaptation des populations aux catastrophes naturelles (incendies, inondations, ouragans).

Les autobus scolaires passeront au zéro-émission et un réseau national de bornes de rechargement sera développé pour stimuler le marché des véhicules électriques.

Enfin, des mesures concernent la lutte contre les cyberattaques, qui ont récemment visé la distribution de carburant.

« Build Back Better »

Le gigantesque volet social de Biden, doté d’au moins 1750 milliards de dollars, prévoit l’accès gratuit à une structure scolaire pour les enfants de 3 et 4 ans, et des coûts de garde d’enfants qui ne doivent pas dépasser 7 % des revenus d’un foyer.

L’actuel crédit d’impôt sur les enfants serait prolongé pour les foyers touchant jusqu’à 150 000 dollars par an.

Il propose aussi un congé parental ou pour raison familiale ou médicale de quatre semaines.

Des investissements de « résilience » sont prévus pour faire face aux évènements climatiques extrêmes comme les incendies de forêt, les sécheresses, et les ouragans.

Il comprend des crédits d’impôt pour l’énergie verte concernant la production, le transport, et le stockage d’énergies renouvelables, ainsi que la production de véhicules dits « propres » pour particuliers et professionnels.

Des incitations ciblées vont stimuler l’innovation technologique dans l’énergie solaire, les batteries et les matériaux de pointe.

Le plan propose l’extension des crédits d’impôt sur les options d’assurance-maladie pour les Américains les plus défavorisés.

Le Medicare, un système public d’assurance-maladie destiné aux plus de 65 ans et à ceux aux revenus les plus modestes, couvrirait les coûts des soins auditifs et pourrait négocier avec les laboratoires pharmaceutiques les prix de certains médicaments.

L’accès au logement, y compris dans les zones rurales, serait étendu avec la construction de plus d’un million de maisons à louer, des aides pour le paiement du loyer et pour un crédit immobilier.