(Washington) La Réserve fédérale américaine (Fed) a entamé mardi une réunion de politique monétaire, à l’issue de laquelle elle devrait annoncer qu’elle commence à réduire ses achats d’actifs maintenant que la reprise économique est solide et que l’inflation s’annonce plus tenace que prévu.

Agence France-Presse

La rencontre du comité de politique monétaire (FOMC) « a commencé à 13 h comme prévu », a indiqué un porte-parole de la Fed.

La Fed achèvera sa réunion mercredi midi. Un communiqué de presse sera publié à l’issue, à 14 h, puis son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse à 14 h 30.

Cette réunion est très attendue, car il devrait y être décidé de commencer à réduire le soutien que la Fed a apporté à l’économie américaine depuis le début de la crise.

Concrètement, la Fed devrait annoncer qu’elle commence à réduire ses achats d’actifs, et détailler le calendrier, pour les ramener de 120 milliards de dollars par mois actuellement, à zéro, probablement d’ici le milieu de l’année prochaine.

Le rythme pourrait être de 15 milliards de dollars de moins chaque mois : 10 milliards pour les bons du Trésor, et 5 milliards pour les MBS (produits financiers adossés à des prêts immobiliers), selon les discussions qu’avaient eues les responsables de la Fed lors de leur dernière réunion, fin septembre.

Ces achats avaient permis d’éviter qu’une crise financière ne vienne se superposer à la crise économique, en fluidifiant le crédit et poussant les taux longs à la baisse.

Mais la reprise économique est désormais sur les rails, et l’inflation s’annonce plus forte et durable que prévu, à cause des perturbations sur la chaîne mondiale d’approvisionnement couplée à une forte demande des consommateurs.

En septembre, elle a accéléré à 4,4 % sur un an, au plus haut depuis 1991, mais est restée stable sur un mois, à 0,3 %, selon l’indice PCE, celui qu’utilise la Fed pour évaluer la situation économique.

En revanche, les taux directeurs, qui sont depuis mars 2020 dans une fourchette de 0 à 0,25 %, ne seront pas relevés dans l’immédiat.

Certaines banques centrales ont déjà relevé les leurs-Norvège, Nouvelle-Zélande, Brésil… L’Angleterre pourrait aussi annoncer une hausse jeudi.

En revanche, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses mesures de soutien, enjoignant à la patience, et son homologue australienne a annoncé qu’une hausse des taux serait possible en 2023, mais pas avant.