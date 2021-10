Économie

Banque du Canada

Les entreprises s’attendent à une forte inflation et au départ d'employés

(Ottawa) Les consommateurs et les entreprises s’attendent à ce que la hausse du coût de la vie reste élevée au cours de la prochaine année, révèlent les résultats d’une enquête trimestrielle de la Banque du Canada, qui montrent en outre que les travailleurs sont plus disposés à se mettre à la recherche d’un nouvel emploi et que les entreprises sont prêtes à payer davantage pour leurs travailleurs.