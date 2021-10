(Pékin) La croissance économique de la Chine continue de ralentir, ayant progressé de 4,9 % lors du trimestre ayant pris fin le mois dernier par rapport à la même période de 2020.

Associated Press

Lors du trimestre précédent, la croissance s’était élevée à 7,9 %.

Le ralentissement dans le secteur de la construction de la seconde plus grande économie au monde semble avoir été le principal facteur du déclin de la croissance économique. Les investissements en construction, la production manufacturière et les ventes au détail ont tous affiché des signes de faiblesse lors du plus récent trimestre. La pénurie de microprocesseurs a aussi contribué au ralentissement.

Une croissance économique plus faible dans un aussi grand marché que la Chine se traduit par une baisse des importations chinoises de matières premières. Les analystes financiers prévoient que cette baisse pourrait se poursuivre encore quelque temps et avoir des répercussions sensibles sur d’autres économies du monde.

Les promoteurs des domaines de la construction et des ventes immobilières, deux secteurs qui ont largement recours aux importations, notamment d’acier, ont reçu l’ordre de stopper la hausse de leur endettement, ce qui les a forcés à ralentir leurs activités. C’est notamment le cas du géant chinois de l’immobilier, Evergrande Group, dont la dette aux banques et aux détenteurs d’obligations s’élève à 310 milliards US.

La Chine est aussi aux prises avec une baisse de sa capacité de produire de l’énergie. Certaines usines de quelques provinces chinoises ont reçu l’ordre à la mi-septembre de suspendre leurs activités pour cette raison, ce qui pourrait provoquer une rareté de certains produits d’exportation avant l’arrivée de la période des achats du temps des Fêtes.