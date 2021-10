Économie

La hausse des prix pourrait durer, selon la Banque du Canada

(Ottawa) Le gouverneur de la Banque du Canada avertit que le rythme plus rapide des hausses de prix pourrait persister plus longtemps que prévu et ralentir le rythme de la reprise économique du pays, alors que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale pèsent sur l’économie nationale.