Alors que deux postes de présidents régionaux ont été libérés avec les départs à la retraite précipités de Robert Kaplan (branche de Dallas) et d’Eric Rosengren (Boston), le patron de la Fed a été pressé devant une commission de la Chambre des représentants de diversifier les nominations dans les instances les plus hautes de l’institution.

Jerome Powell promet plus de diversité à la Fed

(Washington) Le président de la Fed Jerome Powell a promis jeudi que des efforts seraient faits pour que des candidats issus de la diversité aient l’opportunité de remplacer les présidents de banques régionales qui ont récemment quitté la Banque centrale américaine.

Agence France-Presse

En réponse à la question d’une élue suggérant qu’un membre issu de minorité soit nommé, M. Powell a répondu : « je peux vous garantir absolument que nous allons faire tout notre possible pour offrir une chance équitable à des candidats issus de la diversité sur ces deux postes », a affirmé M. Powell.

« Ce sera une des priorités de cette sélection », a-t-il ajouté.

Les deux présidents partants des antennes régionales de la Fed à Dallas et Boston ont annoncé lundi leur démission après avoir été sous le feu des critiques à la suite de transactions boursières discutables.

Le manque de diversité à la Fed, surtout dans les rangs des dirigeants participant aux choix de la politique monétaire, est une des critiques récurrentes depuis plusieurs années.

En 2017, Raphael Bostic était devenu le premier président afro-américain d’une antenne de la Fed, à Atlanta. Mais cela remonte déjà à quatre ans.

Sur ce thème de la diversité, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui participait également à cette audition au Congrès, a quant à elle confirmé que la figure emblématique abolitionniste noire Harriet Tubman (1822-1913) serait sur les nouveaux billets de 20 dollars.

Le projet de remplacer l’effigie du président populiste Andrew Jackson sur les billets de 20 dollars par la militante antiesclavagiste avait été annoncé par l’administration Obama, mais abandonné par Donald Trump.

« Nous pensons qu’il est très important que nos billets reflètent la diversité de notre pays et je ne vois pas de moyen plus adéquat, pour honorer le courage d’Harriet Tubman dans sa lutte pour libérer les esclaves, que de la voir sur nos billets de 20 dollars », a affirmé Mme Yellen.

Elle a rappelé, sans précision de calendrier, que le processus prendrait du temps en raison de la conception de dispositifs anti-contrefaçon qui figureront sur les nouveaux billets.