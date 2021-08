La baisse de confiance est l’une des plus fortes enregistrées en 50 ans et l’indice dégringole en dessous de son niveau d’avril 2020 (71,8 points), lorsque la pandémie venait de se propager aux États-Unis.

(Washington) Les consommateurs américains s’inquiètent de la reprise de la pandémie de COVID-19 à cause du variant Delta, et leur confiance se détériore nettement en août, tombant au plus bas depuis près de dix ans, selon une enquête de l’Université du Michigan.

Agence France-Presse

Pour début août, l’indice s’établit à 70,2 points soit une baisse de 13,5 % par rapport à juillet, selon l’estimation préliminaire publiée vendredi.

Cette baisse est aussi l’une des plus fortes enregistrées en 50 ans et l’indice dégringole en dessous de son niveau d’avril 2020 (71,8 points), lorsque la pandémie venait de se propager aux États-Unis.

Cela a surpris les analystes, qui misaient sur une timide amélioration, à 81,6 %.

« Il ne fait aucun doute que la résurgence de la pandémie due au variant Delta suscite un mélange de raison et d’émotion », a commenté Richard Curtin, chef économiste chargé de l’enquête, cité dans le communiqué.

Si les consommateurs s’inquiètent « à juste titre d’une [éventuelle] baisse des performances de l’économie au cours des prochains mois », cette chute « reflète aussi une réaction émotionnelle, principalement due aux espoirs déçus quant à la fin prochaine de la pandémie », analyse-t-il.

Dans le détail, c’est surtout la composante mesurant la perception de la conjoncture économique dans les mois à venir qui plonge (-17,5 % à 65,2 points).

La composante de l’indice mesurant la conjoncture actuelle recule en effet dans une moindre mesure : -7,8 % à 77,9 points.

Mais la progression inquiétante du variant Delta, qui fait craindre de nouvelles fermetures de commerces et entreprises, mais aussi écoles, n’est pas le seul élément inquiétant.

« Les consommateurs, les perspectives d’emploi et les problèmes d’inflation restent prioritaires », commente ainsi Rubeela Farooqi, économiste en chef pour High Frequency Economics.

Elle estime que « la confiance devrait s’améliorer à mesure que le marché du travail continuera de regagner le terrain perdu, bien que la hausse des prix soit susceptible de peser à court terme ».

Le marché de l’emploi a connu une forte amélioration en juillet, avec 943 000 emplois créés et un taux de chômage en baisse pour le deuxième mois consécutif, tombant à 5,4 %. Cependant, il manque toujours 5,7 millions d’emplois par rapport à février 2020, avant la pandémie.

Quant à l’inflation, elle est surveillée de près par les responsables politiques et économiques, mais semble montrer des signes de modération qui pourraient apaiser les craintes d’une flambée durable des prix à la consommation.

L’indice CPI, publié mercredi, a ainsi montré en juillet un ralentissement sur un mois (0,5 %) et une stabilité sur un an (5,4 %).

En revanche, les prix de gros des biens et services (indice PPI) ont connu en juillet une hausse identique à celle de juin (1 %), mais celle-ci a atteint un niveau record par rapport à juillet 2020 (7,8 %).