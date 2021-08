(New York) Le conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international a donné son feu vert lundi à l’augmentation des réserves de ses pays membres à hauteur de 650 milliards de dollars, dernière étape dans l’approbation de cette initiative devant permettre d’accroître les liquidités des pays les plus vulnérables.

Agence France-Presse

« Il s’agit d’une décision historique : la plus importante allocation de DTS (droits de tirage spéciaux, NDLR) de l’histoire du FMI et une bouffée d’oxygène pour l’économie mondiale en cette période de crise sans précédent », a commenté la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un communiqué.

« Cette allocation de DTS profitera à tous les pays membres, répondra au besoin mondial de réserves à long terme, stimulera la confiance et renforcera la résilience et la stabilité de l’économie mondiale », a-t-elle assuré.

« Elle aidera particulièrement nos pays membres les plus vulnérables qui s’emploient à surmonter les effets de la crise » sanitaire, a ajouté Mme Georgieva.

Le programme, qui avait déjà été approuvé par le conseil d’administration du FMI mi-juillet, sera mis en œuvre le 23 août.

Les droits de tirage spéciaux nouvellement émis seront attribués aux pays membres proportionnellement à leur quote-part au FMI, a précisé l’institution.

Les pays émergents et les pays en développement doivent en recevoir environ 275 milliards de dollars.

Mais « nous poursuivrons également des échanges actifs avec nos pays membres afin de déterminer les options viables d’un transfert volontaire des DTS des pays plus riches aux pays plus pauvres et plus vulnérables pour les aider à se remettre de la pandémie et à réaliser une croissance résiliente et pérenne », a indiqué Mme Georgieva.

Les pays riches pourraient par exemple transférer leurs droits de tirage spéciaux en utilisant ceux qui leur sont dévolus pour financer le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du FMI, ce qui accroîtrait l’offre de prêts aux pays à faible revenu.

Créés en 1969, les droits de tirage spéciaux ne sont pas une monnaie et n’ont pas d’existence matérielle. Leur valeur repose sur un panier de cinq grandes monnaies internationales, le dollar, l’euro, la livre, le renminbi ou yuan, et le yen.

Une fois émis, les droits de tirage spéciaux peuvent être utilisés soit en monnaie de réserve qui permet de stabiliser la valeur de la monnaie intérieure, soit convertis dans des monnaies plus fortes afin de financer des investissements.

Pour les pays pauvres, l’intérêt est aussi de se procurer des devises fortes sans avoir à verser des taux d’intérêt substantiels.