Pour favoriser une plus grande reprise des activités à l’international, le gouvernement fédéral apporte un soutien de 11 millions de dollars aux organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) afin que ceux-ci puissent continuer à aider les PME d’ici qui souhaitent développer des relations à l’étranger.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Ces contributions non remboursables permettront aux ORPEX - ils sont 16 dans tout le Québec - de continuer à aider les entreprises à exporter et commercialiser leurs produits et services sur les marchés hors Québec. De ces contributions, 8 309 980 $ serviront au soutien des activités d’exportation alors que 2 824 350 $ permettront d’appuyer et d’encadrer les projets d’innovation de PME en croissance », peut-on lire dans le communiqué émis par Développement économique Canada, mercredi.

« On le sait la vaccination va bien, on sait qu’on peut parler de sortie de crise. Peu à peu les entreprises peuvent penser à la relance économique, mentionnait en entrevue téléphonique mercredi la ministre du Développement économique, Mélanie Joly. (Nous voulons) les aider à retrouver leurs réflexes d’avant la crise : de croître, mais aussi d’exporter et d’aller vers de nouveaux marchés. »

Mme Joly rappelle que le Québec compte près de 10 000 PME exportatrices qui représentent 47,5 % du PIB de la province.