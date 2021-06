Statistique Canada a dénombré au pays 553 500 postes vacants au premier trimestre de 2021, 7,9 % de plus qu’à la même période l’an dernier et 9,4 % de plus qu’au premier trimestre de 2019.

(Ottawa) La pénurie de main-d’œuvre qui afflige l’économie canadienne se manifeste notamment par une augmentation du nombre de postes vacants qui est particulièrement présente au Québec.

La Presse Canadienne

Le taux de postes vacants était de 3,6 % lors des trois premiers mois de l’année en cours, le taux le plus élevé depuis que des données comparables ont commencé à être publiées en 2015.

Et pendant que les postes vacants se faisaient plus nombreux, le nombre de chômeurs a fortement progressé au cours de la même période, de 427 000, en raison des restrictions de santé publique liées à la COVID-19.

Statistique Canada a observé qu’au premier trimestre de 2021, le nombre de postes vacants dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a bondi de 39 % en un an, la plus forte hausse parmi tous les secteurs, pour atteindre 98 700.

Le nombre de postes vacants dans le secteur de la construction a augmenté de 33,1 %, à 46 400, le nombre le plus élevé depuis 2015.