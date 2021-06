Économie

Impôt mondial ou pas, les Émirats arabes unis comptent rester un aimant à entreprises

(Dubaï) Gigantesques gratte-ciel flambant neufs et promesses d’une vie de luxe attirent expatriés et multinationales aux Émirats arabes unis. Qu’il se range ou non à un possible consensus sur l’impôt sur les sociétés, ce clinquant paradis fiscal du Golfe gardera son attractivité, estiment des experts.