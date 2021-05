Économie

Des millions de chômeurs américains bientôt sans revenus

(Washington) Des chômeurs payés plus pour rester chez eux que s’ils travaillaient ? La situation a assez duré et menace désormais la reprise, selon des élus républicains, qui ont décidé de couper les allocations chômage plus généreuses versées pendant la pandémie, laissant bientôt 2,5 millions d’Américains sans ressources.