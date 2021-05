Statistique Canada signale que les ventes manufacturières ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2019 alors qu’elles ont grimpé de 3,5 % à 57,8 milliards en mars. Ci-haut, un assembleur à l’œuvre sur un autobus scolaire électrique à l’usine de Lion Électrique, à Saint-Jérôme.

Les ventes des grossistes et des fabricants en hausse

(Ottawa) Les ventes des grossistes et des fabricants canadiens ont grimpé en mars, après avoir reculé en février, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, les ventes manufacturières ont atteint en mars leur plus haut niveau depuis juin 2019, affichant une croissance de 3,5 % pour atteindre 57,8 milliards.

Ces gains étaient notamment attribuables à l’industrie automobile, qui a augmenté temporairement sa production malgré la pénurie mondiale de puces à semi-conducteur. Les ventes de véhicules automobiles ont grimpé de 10,5 % et celles des pièces de véhicules ont pris 7,7 %.

Cependant, Statistique Canada a prévenu que la pénurie de puces à semi-conducteur devrait se poursuivre, et certains constructeurs automobiles ont annoncé des plans de réduction de la production dans certains plans d’assemblage en Ontario.

Les ventes des fabricants de l’industrie des produits du pétrole et du charbon ont progressé de 6,2 %, tandis que celles de l’industrie des produits alimentaires ont augmenté de 2,7 % pour atteindre un niveau record en mars.

L’analyste Royce Mendes, de la Banque CIBC, a souligné que les usines et les entrepôts avaient retrouvé leur effervescence en mars.

« La bonne nouvelle est que l’augmentation des ventes des usines en mars était relativement large, 17 des 21 industries ayant gagné du terrain. Alors la hausse n’était pas trop dépendante de la reprise de la production de véhicules automobiles », a écrit M. Mendes dans un rapport.

Exprimées en volume, les ventes des fabricants ont augmenté de 2,3 %.

Entre-temps, les ventes des grossistes canadiens ont augmenté de 2,8 % pour s’établir à 70,9 milliards en mars, affichant ainsi leur deuxième progression en trois mois.

Les ventes de matériaux et fournitures de construction ont augmenté de 11,3 %. Selon Statistique Canada, ce sous-secteur a été est la composante la plus importante du commerce de gros au Canada depuis le début de la pandémie, en raison de la croissance de la demande de maisons neuves et de rénovations.

Les ventes du sous-secteur des produits divers ont augmenté de 3,1 % en mars, tandis que celles de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de véhicules automobiles ont diminué de 0,3 %. Les ventes des grossistes de produits agricoles ont perdu 1,6 %.

Les volumes des ventes des grossistes se sont accrus de 1,9 % en mars.