Économie

Banque mondiale

Le travail au noir, un frein au développement des pays émergents

(Washington) Le travail au noir représente plus de 70 % de l’emploi total des pays émergents et en développement, un niveau tel qu’il compromet leur croissance et accentue la pauvreté en particulier dans le contexte de la pandémie, met en garde la Banque mondiale.