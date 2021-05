Les emplois créés dans les loisirs, l’hôtellerie et les services, notamment, ont été notamment effacés par ceux qui ont été détruits dans les services d’aide temporaire, détaille le département du Travail.

(Washington) L’économie américaine a créé 266 000 emplois en avril, bien moins qu’attendu, et le taux de chômage est même reparti en légère hausse, alors qu’il reculait depuis le mois de mai, a annoncé vendredi le département du Travail.

Agence France-Presse

Les analystes tablaient sur un million de créations, et même beaucoup plus pour les plus optimistes, grâce à la reprise économique désormais engagée aux États-Unis.

Les emplois créés dans les loisirs, l’hôtellerie et les services, notamment, ont été notamment effacés par ceux qui ont été détruits dans les services d’aide temporaire, détaille le département.

Le taux de chômage s’établit lui à 6,1 %, contre 6 % en mars, et quand les analystes le voyaient reculer à 5,8 %. Autre mauvaise nouvelle, les données de mars ont été révisées en baisse.