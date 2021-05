PHOTO ÉTIENNE RANGER, ARCHIVES LE DROIT

L’ambassadeur de l’Union européenne en Chine, Nicolas Chapuis, affirme qu’en dépit des tensions, les contacts de haut niveau se poursuivent entre la Chine et les États membres de l’UE et Pékin « semble vouloir continuer le dialogue ». M. Chapuis fut il y a 20 ans ambassadeur de la France à Ottawa. On le voit ci-haut dans cette photo prise en 2000 à l’ambassade de France à Ottawa.