Économie

Secteur minier

Le prix du fer stimule les investissements sur la Côte-Nord

Le prix du métal qui fait vivre la Côte-Nord depuis 1950 s’est apprécié de 130 % depuis un an. Il dépasse maintenant le record de 193 $ US enregistré en 2011 lors du dernier boom des ressources. La région sera le théâtre d’investissements de plus de 1 milliard dans les prochains mois.