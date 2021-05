Selon l’agence fédérale, les ventes seront ralenties par l’augmentation des taux hypothécaires et les prix élevés observés sur les marchés d’habitations existantes.

(Ottawa) Les conditions économiques pourraient revenir à leurs niveaux d’avant la pandémie et ralentir la cadence des ventes de maisons d’ici la fin de 2023 si une large immunité contre la COVID-19 est obtenue cette année, a estimé jeudi la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, les ventes seront ralenties par l’augmentation des taux hypothécaires et les prix élevés observés sur les marchés d’habitations existantes.

Un ralentissement de la croissance des ventes aidera à modérer le rythme de la croissance des prix et les mises en chantier devraient se stabiliser d’ici la fin de 2023, a poursuivi la SCHL.

L’agence prévoit également que la demande de location rebondira avec la reprise de l’immigration, mais prévient que les taux d’inoccupation resteront probablement élevés.

Ces prévisions restent soumises à des risques importants, a insisté la SHCL, puisque la reprise économique sur les principaux marchés est très incertaine. Un déploiement plus lent que prévu des vaccins pourrait prolonger la pandémie et les pressions inflationnistes pourraient être plus fortes que prévu, ce qui serait susceptible de pousser les taux hypothécaires à la hausse.

Les marchés immobiliers comme ceux de Toronto et Montréal ont vu la cadence de leurs ventes ralentir depuis le début de l’année, mais les prix restent élevés sur les deux marchés.