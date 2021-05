(Montréal) Les ventes de propriétés dans la région montréalaise ont atteint un niveau record en avril, a indiqué mercredi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), mais cette croissance ne devrait pas être considérée comme une accélération du marché puisque la pandémie de COVID-19 fausse la comparaison avec l’an dernier.

La Presse Canadienne

Au total, 6237 habitations ont été vendues dans la grande région montréalaise le mois dernier, par rapport à 1882 habitations en avril dernier, et à 6348 en mars 2021, a précisé l’APCIQ.

L’association a précisé que les ventes du mois devraient être considérées comme stables puisqu’elles n’ont pas beaucoup changé par rapport à mars, et que les chiffres d’avril de l’an dernier témoignaient d’une chute spectaculaire des ventes.

Le directeur du service de l’analyse du marché de l’association, Charles Brant, a attribué la plus grande partie de l’activité observée en avril aux ventes de copropriétés, qui se sont chiffrées à 2466 le mois dernier.

Cela représentait une hausse par rapport aux 673 ventes de copropriétés en avril dernier, mais une baisse par rapport aux 2630 ventes de mars.

Entre-temps, les ventes de maisons unifamiliales se sont chiffrées à 3114 en avril, comparativement à 1043 l’an dernier et à 3090 en mars.

« Il est frappant d’observer que les ventes de propriétés unifamiliales se situent au-dessous du niveau enregistré en 2019 à la même période de l’année », a souligné M. Brant.

« Le faible niveau d’inventaire d’unifamiliales disponibles à la vente et la hausse fulgurante de leur prix en avril continuent d’accroître la demande pour les copropriétés, plus abordables et aux coûts d’entretien et de rénovation plus limités. »

Le prix médian d’une maison unifamiliale a atteint 500 000 $, par rapport à 360 000 $ en avril dernier, tandis que le prix médian des copropriétés est passé de 289 900 $ à 357 750 $ au cours de la même période.

Les nouvelles inscriptions à la vente se sont dénombrées à 7183 en avril, par rapport à 1644 l’an dernier et à 8064 le mois dernier.